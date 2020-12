Morta Ghita Vogel, in lutto la Firenze della solidarietà

Storica collaboratrice di Don Danilo Cubattoli e figura molto conosciuta in città. Il cordoglio dell’assessore Martini: “Persona straordinaria sempre attenta ai bisogni dei più fragili”

“Ho conosciuto Ghita Vogel e collaborato con lei in molti progetti. La sua morte è davvero una notizia che mi addolora molto”. E’ quanto dichiara l’assessore alla cultura della Memoria Alessandro Martini dopo aver saputo della scomparsa di Ghita Vogel, storica collaboratrice di Don Danilo Cubattoli e figura molto conosciuta in città.

“Si tratta di una grande perdita per Firenze. Ghita Vogel è stata una donna straordinaria, ha vissuto una vita lunga ed operosa dedicata agli altri con una generosità non comune e una grande attenzione in particolare ai più fragili. Ci mancherà molto”.