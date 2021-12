Montermurlo, palline naziste sull'albero di Natale

ph Facebook Comune Montemurlo

“Un blitz vigliacco e di pessimo gusto, che conferma quanto sia necessario continuare a tenere alta la guardia contro i rigurgiti nazifascisti”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini commentano quanto accaduto a Montemurlo (Po), dove la notte scorsa sull'albero di Natale collocato in piazza del Municipio sono apparse decorazioni inneggianti al nazismo. In particolare, palle di Natale con l'effige di Hitler.

“Ci auguriamo che si faccia luce al più presto e vengano individuati i responsabili”, proseguono Giani e Nardini che aggiungono: “Questa è una grave offesa alla comunità di Montemurlo, uno sfregio alla Toscana tutta e ai valori su cui si fondano la nostra Repubblica, la nostra Costituzione, la nostra democrazia”.

“La Regione Toscana – concludono - ha nel proprio stemma il Pegaso alato che fu del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, perché con orgoglio affondiamo le nostre radici nei valori dell'antifascismo e della Resistenza, e questo bruttissimo episodio, che per giunta accade nell'anniversario dell'eccidio dei fratelli Cervi, non può che indurci a rafforzare il nostro impegno per la salvaguardia e la promozione della cultura della memoria, a partire dalle giovani generazioni”.