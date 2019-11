Montella rischia l'esonero: viola sconfitti dal Lecce

Le foto sono tratte dal sito ufficiale http://it.violachannel.tv

Una rete all'inizio della ripresa condanna una Fiorentina sprecona e sfortunata che adesso deve guardarsi alle spalle

La Fiorentina perde con il Lecce e adesso la panchina di Vincenzo Montella è seriamente a rischio. La terza sconfitta di fila (0-1 contro il Lecce), contro avversari sulla carta alla portata, mette il tecnico viola all’angolo.

Stasera con i salentini ha deciso un gol di La Mantia ad inizio secondo tempo e per la Fiorentina c’è stata anche tanta sfortuna tra parate del portiere e occasioni fallite, specialmente da parte di Dusan Vlahovic.

Ora la classifica comincia a essere vista non più verso l’alto, con l’idea di un’Europa che ora sembra lontana anni luce, ma verso il basso perché se i viola continuano con questo andazzo, la lotta per non retrocedere sembra un destino probabile in questa stagione.

