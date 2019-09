Montella: "Milan forte, non mi fido. Castrovilli migliorerà tanto"

Vigilia di San Siro: l'allenatore è apparso disteso e pronto ad aprire un nuovo ciclo. Lega Calcio, presto una sede a New York: accettato il suggerimento di Commisso

"Non mi fido del Milan, ha giocatori internazionali anche molto esperti. Nel nostro mondo gli episodi determinano un giudizio, Giampaolo sta facendo un buon lavoro". Così Montella, apparso molto più disteso rispetto alle ultime conferenze stampa, alla vigilia di Milan-Fiorentina, in programma domani sera alle 20,45 a San Siro.

"La differenza spesso nelle partite la fa l'aspetto mentale - prosegue l'Aeroplanino - Federico nelle ultime due partite è stato eccezionale. Se è un centravanti? No, non è un centravanti come pensiamo noi. Castrovilli sta crescendo ma deve migliorare, tira ancora poco in porta e serve poco i compagni davanti alla porta. In generale, bisogna saper gestire meglio le partite. Ribery? Non sono sorpreso del suo rendimento, sapevo che ha l'orgoglio del campione e lo sta dimostrando. Le sostituzioni? Purtroppo ha 36 anni e bisogna saper gestire le risorse. La sua testa è come se avesse 10 anni in meno ma ha 10 anni in più".

Durante la conferenza, da una domanda di Mario Tenerani, è anche emerso che la Lega Calcio sta per aprire una sede a New York; il suggerimento fatto a luglio da Rocco Commisso è stato accettato dall'amministratore delegato Luigi De Siervo (tra l'altro, fiorentino). Su questo Montella esprime soddisfazione ma non si sbilancia più di tanto.