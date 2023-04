'Mont’Alfonso sotto le stelle' con Morandi, Alice e Bennato

Il fascino di secolari roccaforti della Garfagnana sposa la musica, il teatro e la letteratura.

Gianni Morandi, Alice, Edoardo Bennato, 40 Fingers, Max Angioni, Roberto Mercadini, Paolo Hendel, Jonathan Canini e Marco Travaglio sono solo alcuni protagonisti di “Mont’Alfonso sotto le stelle”, il festival in programma dal 20 luglio al 22 agosto 2023 in antiche fortezze e scenari naturali delle Alpi Apuane e dell’Appennino Tosco-Emiliano.A fare da cornice agli spettacoli sono la Fortezza di Mont’Alfonso e piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana.

Un festival da vedere e un territorio da vivere: grazie all’accordo con le associazioni di categoria gli spettatori possono beneficiare di sconti in alberghi, B&B e ristoranti della zona.“Mont’Alfonso sotto le stelle” taglia il nastro in piazza dell’Erbe a Castelnuovo di Garfagnana, con tre appuntamenti a ingresso libero (con prenotazione obbligatoria): giovedì 20 luglio il giornalista e storyteller Federico Buffa ripercorre la vivacità e la sottile ironia di Fosco Maraini, a partire da “Ore giapponesi”, il libro che “gli ha cambiato la vita”.

Martedì 25 luglio Paolo Hendel presenta “Viola e il Barone”, reading musicale da testi di Italo Calvino, nel centenario della nascita dello scrittore. Nella terra di Ariosto governatore, non manca una serata dedicata a “Orlando furioso”, sabato 29 luglio con narrazioni e letture di Roberto Mercadini nell'ambito anche di Terre Furiose, programma di eventi celebrativi del cinquecentenario del commissariato di Ariosto in Garfagnana.Concerti al via nel segno di Gianni Morandi, mercoledì 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso.

L’eterno ragazzo approda per la prima volta in Garfagnana con una scaletta che intreccia i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico “Evviva!”, tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti: “L’Allegria, “Apri Tutte Le Porte” e “Anna della porta accanto”.“I migliori danni della nostra vita” è invece lo spettacolo di Marco Travaglio in programma venerdì 4 agosto: nel consueto stile satirico, il giornalista e scrittore ripercorre gli ultimi anni di storia italiana, tra politica, finanza, corruzione e questione morale.Altro luogo ricco di storia e suggestioni, la Fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana, dove lunedì 7 agosto approdano i 40 Fingers (ore 20,30), fenomenale quartetto italiano di chitarristi che si sta facendo apprezzare in tutto il mondo: da incorniciare la loro versione di “Bohemian Rhapsody” – applaudita dagli stessi Queen e inserita nel loro sito – per non dire di “Sultans of Swing”, “Sound of Silence” e dei temi tratti dalle più amate colonne sonore.

Tutto filtrato attraverso un magistrale interplay di chitarre.Da giovedì 10 agosto il festival torna alla Fortezza di Mont’Alfonso e apre le porte all’ironia tutta toscana di Jonathan Canini, in scena con il nuovo spettacolo “Vado a vivere con me”.Per tutti, “il disco della mucca” (vedi la copertina). Capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, “Atom Heart Mother” è l’album al centro del concerto dei Pink Floyd Legend, sabato 12 agosto. I Pink Floyd Legend presentano la lunga suite nella versione integrale accompagnati, come nell'originale, da coro e orchestra.

Uno spettacolo condito da luci e raggi laser, in cui non mancano altri successi della band britannica.Immancabile il concerto all’alba di Ferragosto – martedì 15 agosto alle ore 4.45 alla Fortezza di Mont’Alfonso – che quest’anno vede sul palco Simone Graziano, tra i pianisti più apprezzati ed eclettici del jazz internazionale: “Embracing the future” è il suo particolarissimo progetto per pianoforte preparato, nato con l’intento di esaltare i suoni oscuri dello strumento.Ancora a Castelnuovo di Garfagnana, mercoledì 16 agosto, l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato: un lungo live tra passato e presente, da “Non farti cadere le braccia” all’ultima fatica discografica “Non c’è”, brani e melodie che sono entrati nell’immaginario collettivo.Uno dei nuovi volti della comicità italiana e uno spettacolo che ha fatto il pieno di pubblico.

Max Angioni approda giovedì 17 agosto sul palco della Fortezza di Mont’Alfonso e porta con sé l’esilarante show “Miracolato”.“Mont’Alfonso sotto le stelle” continua sabato 19 agosto con l’Omaggio a Morricone dell’Ensemble Le Muse, un viaggio in musica dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Le parti vocali sono affidate al soprano Susanna Rigacci, che con Morricone ha collaborato a molte produzioni. Direttore Andrea Albertini.Gran finale martedì 22 agosto insieme ad Alice e al suo meraviglioso tributo a Franco Battiato.

Lo spettacolo “Eri con me - Alice canta Battiato” vede l’artista accompagnata da Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano, e da Chiara Trentin al violoncello. Il sodalizio con Battiato ha caratterizzato una parte importante del percorso musicale di Alice: l‘artista si fa ancora una volta strumento della musica di Battiato e di ciò che ha trasmesso. Un progetto immortalato anche su disco, “Eri con me”, uscito lo scorso novembre.Giunto alla quarta edizione, il festival “Mont’Alfonso sotto le stelle” nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile dei Comuni di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso."Mont’Alfonso sotto le stelle - ha detto il presidente Eugenio Giani - è uno degli esempi più brillanti della vocazione propria della Toscana diffusa all’offerta di grandi eventi e allo stesso tempo di cultura.

Giunto alla sua quarta edizione, il Festival propone artisti e protagonisti prestigiosi e richiama pubblico da ogni parte della Toscana e dell’Italia nel suggestivo scenario tra Alpi Apuane e Appennino Tosco-Emiliano, confermandosi uno degli eventi di punta della nostra estate. A Mont’Alfonso natura, storia e spettacolo si fondono per offrire a chiunque vorrà godere di questi spettacoli momenti di assoluta qualità e bellezza. La Toscana è anche questo”.I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.

su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). A Castelnuovo di Garfagnana biglietti in prevendita alla Pro Loco di piazza dell’Erbe e presso Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – tel. 0583 641007). Alla Pro Loco sono disponibili anche i biglietti riservati ai portatori di handicap, per info e dettagli tel. 0583 641007, orario 9,30/12,30.

Le prenotazioni obbligatorie per gli spettacoli in piazza dell’Erbe sono disponibili su www.montalfonsoestate.it dal 14 aprile.PARCHEGGI, NAVETTE, INDICAZIONI – In occasione degli spettacoli alla Fortezza di Mont’Alfonso, sono disponibili i parcheggi gratuiti della Fortezza (a 600 metri dall’ingresso) e di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana (zona impianti sportivi, si accede da via Valmaira, chi utilizza il navigatore deve impostare via Valmaira come destinazione).

Dai parcheggi di piazzale C. Chiappini sarà in funzione un servizio bus navetta da/per la Fortezza di Mont’Alfonso, frequenza 15 minuti: è previsto il contributo di un euro a persona, i fondi saranno destinati a progetti di assistenza e solidarietà a cura delle associazioni di volontariato di Castelnuovo di Garfagnana.Per gli spettacoli alla Fortezza delle Verrucole è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza (orario: 18/23.30), a circa 6oo metri dall’ingresso.Tutte le indicazioni per raggiungere i luoghi di spettacolo sono disponibili sul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it.Info tel.

0583 641007 – 334 6167210 (nei giorni di spettacolo dalle ore 18.45) www.montalfonsoestate.it - www.turismo.garfagnana.eu – www.castelnuovogarfagnana.org.Scarica il video con artisti e luoghi del festivalhttps://bit.ly/Mass23 Programma Mont’Alfonso sotto le stelle 2023Dal 20 luglio al 22 agosto a Castelnuovo di Garfagnana,San Romano in Garfagnana (Lucca)Inaugurazione festivalFEDERICO BUFFASu Fosco MarainiGiovedì 20 luglio 2023 – ore 21,15 – ingresso libero con prenotazione obbligatoriaPiazza dell’Erbe - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)PAOLO HENDELViola e il Barone – Reading musicale su testi di Italo CalvinoMartedì 25 luglio 2023 – ore 21,15 – ingresso libero con prenotazione obbligatoriaPiazza dell’Erbe - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)ROBERTO MERCADINI“Orlando Furioso” – Narrazione e letture da AriostoSabato 29 luglio 2023 – ore 21,15 – ingresso libero con prenotazione obbligatoriaPiazza dell’Erbe - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)GIANNI MORANDIMercoledì 2 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)MARCO TRAVAGLIOI migliori danni della nostra vitaVenerdì 4 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)40 FINGERSLunedì 7 agosto 2023 - ore 20,30Fortezza delle Verrucole - San Romano in Garfagnana (Lucca)JONATHAN CANINIVado a vivere con meGiovedì 10 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)PINK FLOYD LEGENDAtom Heart MotherSabato 12 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)SIMONE GRAZIANOConcerto all’albaMartedì 15 agosto 2023 - ore 4,45Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)EDOARDO BENNATOMercoledì 16 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)MAX ANGIONIMiracolatoGiovedì 17 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)ENSEMBLE LE MUSEOmaggio a Morricone con Susanna RigacciSabato 19 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)ALICE canta BATTIATOMartedì 22 agosto 2023 - ore 21,15Fortezza di Mont’Alfonso - Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)Info spettacoliTel.

0583 641007 – 0583 - 334 6167210 (solo nei giorni di spettacolo dalle 18.45)www.montalfonsoestate.itwww.turismo.garfagnana.euwww.castelnuovogarfagnana.orgPrevenditeSul sito ufficiale www.montalfonsoestate.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana.

A Castelnuovo di Garfagnana prevendite presso la Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dall’1/6 aperto anche dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso) e Fidelity Tours (via Baccanelle 7/a – orario giorni feriali 9/13).Biglietti disponibili anche in occasione degli spettacoli, dalle ore 19, presso le biglietterie poste all’ingresso.Portatori di HandicapI portatori di handicap possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l'evento ed entrare con un accompagnatore gratuito.

I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007; orario giorni feriali 9.30/12.30 – dall’1/6 aperto anche dalle 15.30 alle 18.30; domenica e festivi chiuso). Si sconsiglia fortemente l'acquisto di un biglietto generico.