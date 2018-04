​Mondiali Volley maschili 2018, a settembre a Firenze

Il Mondiale 2018 è organizzato tra Italia e Bulgaria

La pallavolo di livello mondiale fa nuovamente tappa a Firenze, al Nelson Mandela Forum. Dal 12 al 18 settembre prossimi l'impianto fiorentino ospiterà il girone A del Campionato Mondiale di Volley maschile, quello che comprende anche la Nazionale italiana. Il Mondiale 2018 è organizzato tra Italia e Bulgaria.

Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze la presentazione del girone fiorentino che, insieme all'Italia, vedrà protagoniste Argentina,Giappone, Slovenia, Belgio e Repubblica Dominicana. Insieme all'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi sono intervenuti quello allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, il presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo ed il presidente del Comitato Organizzatore Locale Elio Sità.

"Un ringraziamento particolare – ha detto Stefania Saccardi – va alla Federazione e al Comitato Organizzatore Locale per la scelta della città di Firenze. Appena avuta notizia del fatto che il Mandela Forum avrebbe ospitato il girone degli azzurri, ci siamo subito messi al lavoro insieme agli altri soggetti coinvolti per organizzare al meglio un evento così importante. Sappiamo già che per le partite degli azzurri i biglietti si stanno progressivamente esaurendo (per la partita contro l'Argentina c'è già il sold out, ndr) e questo testimonia ancora una volta la voglia di grande sport e di grande pallavolo da parte degli appassionati fiorentini e toscani. Per tanti ragazzi e ragazze sarà l'occasione per vedere da vicino tantissimi campioni".

La formula della competizione, che si disputerà tra Italia e Bulgaria, si articola in quattro fasi: le prime due avranno luogo in entrambe i paesi, le ultime due, semifinali e finali, si giocheranno a Torino. L'Italia affronterà il Giappone nella partita inaugurale a Roma, al Foro Italico, poi gli azzurri si sposteranno a Firenze per i match della prima fase. Le prime quattro classificate accedono alla seconda fase, portandosi dietro i punti conquistati nelle gare della prima fase. L'Italia ospita i Mondiali di volley per la terza volta, dopo quelli del 1978 e del 2010.