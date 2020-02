Modigliani e l’avventura di Montparnasse: ultimo weekend di apertura

100 mila visitatori alla mostra livornese

Livorno, 13 febbraio 2020 – Ultimo weekend di apertura per la grande retrospettiva “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” al Museo della Città di Livorno che chiuderà i battenti domenica 16 febbraio.

L'esposizione, che sta avendo un enorme successo di pubblico, effettuerà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 febbraio (come è stato per ogni weekend) l’orario di apertura 10-23. L'organizzazione del Museo comunica che anche per questo fine settimana i biglietti sono in via di esaurimento. Si consiglia a chi deve venire da fuori Livorno di non mettersi in moto appositamente per la mostra senza avere già un biglietto acquistato. Il rischio è infatti quello di arrivare alla biglietteria e trovare il sold out.