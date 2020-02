Modigliani e l’avventura di Montparnasse: ultimi giorni di apertura

L'attrice Nancy Brilli e la schermitrice livornese Irene Vecchi in visita alla mostra nel prossimo weekend

Livorno, 6 febbraio 2020 – Ultimi giorni per visitare la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” al Museo della Città di Livorno . L'esposizione, che ha avuto un grande successo di pubblico (già oltre 80mila visitatori) e di critica, chiuderà il 16 febbraio prossimo. L'organizzazione del Museo comunica che per sabato 8 e domenica 9 febbraio, i biglietti sono in via di esaurimento. Si consiglia a chi deve venire da fuori Livorno di non mettersi in moto appositamente per la mostra senza avere già un biglietto acquistato. Il rischio è infatti quello di arrivare alla biglietteria e trovare il sold out .

La disponibilità si può controllare sul sito www.mostramodigliani.livorno.it alla pagina di Vivaticket: https://livornomuseionline.tm.vivaticket.com/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=modigliani&idOwner=56155

Per l’ultima settimana di apertura, data l'enorme richiesta, la mostra avrà poi un orario di apertura prolungato. Da lunedì 10 a giovedì 13 febbraio la mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 21 (anziché chiudere alle 19). Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 (così come ogni weekend sarà aperta dalle 10 alle 23. Ultimo ingresso consentito, un’ora prima della chiusura serale. Per chi ha il biglietto open, quello regalato come strenna, l'organizzazione del Museo suggerisce di evitare il fine settimana e di utilizzare il ticket nei pomeriggi-sera dei giorni infrasettimanali. Per informazioni: 0586-824551-552-567 museodellacitta@comune.livorno.it

Anche in questo prossimo weekend ( 7,8 e 9 febbraio orario di apertura 10-23) saranno numerose le iniziative collaterali alla mostra che raccontano la vita, l’arte e gli amori dell’artista Modigliani; conferenze, performance teatrali, letture, viaggi fotografici, visite guidate e presentazione di libri.

Proseguono le visite di personaggi illustri del mondo culturale, spettacolare e sportivo italiano. Domani, venerdì 7 febbraio alle 16 l'attrice Nancy Brilli sarà accolta dal Sindaco al Museo della Città e insieme ammireranno le opere in mostra. Nancy Brilli domani sera sarà in scena al teatro Goldoni con lo spettacolo “ A che servono gli uomini” con la regia di Lina Wertmuller, scenografia di Iaia Sastri e musiche di Giorgio Gaber. Sabato 8 alle 11 sarà la volta della schermitrice livornese Irene Vecchi, medaglia d'oro nella gara a squadre ai campionati del mondo di Lipsia del 2017 e bronzo nell'individuale. L'assessore alla cultura Simone Lenzi accompagnerà la nostra brava campionessa a visitare la mostra.