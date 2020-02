Modena City Ramblers al Puccini di Firenze

Giovedì 13 febbraio con i cavalli di battaglia di oltre 25 anni di carriera

Il combat folk dei Modena City Ramblers arriva giovedì 13 febbraio al Teatro Puccini di Firenze (ore 21) in occasione del tour “Riaccolti in Teatro”.



I biglietti, posti numerati 31,05/23 euro, sono in prevendita nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Info tel. 055.362067 - 055.667566 - www.teatropuccini.it - www.bitconcerti.it.



Proprio come successe più di 20 anni fa in occasione dell’uscita dell’album acustico “Raccolti” (1998), la band ha voluto tornare al proprio suono originale, un sound che li “riaccoglie” nella riproposizione dei cavalli di battaglia scelti dal repertorio di 25 oltre anni di carriera.



Questa volta, però, in una speciale versione teatrale, suggestiva e intima, per far gioire e commuovere “come in principio e come sempre sarà” il loro vasto pubblico unito da sempre da un profondo sentimento condiviso.



Il Riaccolti in Teatro Tour è un momento di raccoglimento dei Ramblers, reduci, nei soli ultimi due anni, dalla pubblicazione di due album – “Mani come rami, ai piedi radici” del 2017 e “Riaccolti” del 2018 – che li ha portati a suonare in oltre 210 date su tutto il territorio nazionale.



“La dimensione del teatro ci elettrizza particolarmente – spiega la band - in tanti anni di concerti il teatro è un luogo che abbiamo frequentato poche volte e sempre con grande soddisfazione. Le nostre canzoni in questo contesto suonano in un modo del tutto particolare e ci “parlano” in modo diverso e sorprendente, e alla stessa maniera si rivelano a chi ci ascolta. L’unica tournée teatrale della nostra carriera risale a 20 anni fa, dopo l’uscita di “Raccolti”; è giunta l’ora di tornare a vivere l’emozione del sipario che si apre, “Riaccolti” dal pubblico seduto e pronto ad ascoltarci”.



