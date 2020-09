Mobilità assegnatari alloggi erp, è on line il bando

Le domande possono essere presentate solo per via telematica

È on line il bando di mobilità per gli assegnatari degli alloggi erp. La novità è che gli interessati alla mobilità potranno presentare domanda in qualsiasi momento dell’anno e il Comune provvederà ad aggiornare la graduatoria con cadenza semestrale.

Le domande possono essere presentate solo on line cliccando su https://servizionline.comune.fi.it/bandoerp/node/77

La mobilità volontaria degli alloggi erp è una procedura, attivabile su domanda dei nuclei familiari (mobilità ordinaria), mediante la quale i nuclei familiari assegnatari di alloggi erp possono cambiare abitazione per motivi inerenti a gravi motivi di salute o situazioni di disagio abitativo o altre necessità documentabili.

Per accedere alla procedura di inserimento on line l’utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità: credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (SPID); credenziali di accesso rilasciate dal Comune; carta nazionale dei servizi (CNS); carta di identità elettronica (CIE).