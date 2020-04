Misturil 1000, la cura per chi soffre di allontanamento dal Bar

Visto i tempi che corrono, c’è chi si inventa come accontentare i propri cliente e non solo

Il “principio” del Misturil 1000 è di avere il drink del tuo locale preferito direttamente a casa tua! L’idea è venuta ai titolari di un locale il 1000 Misture, di Casarano in provincia di Lecce. Il quale prende il nome dal primo libro che parla di miscelazione già nel lontano 1936, appunto 1000 Misture, trovato per caso in un mercatino delle pulci.

“Non pensavamo che un’idea nata per “gioco” diventasse in poco tempo un qualcosa di così ricercato”, questo dicono i ragazzi del 1000 Misture che hanno trovato una soluzione all’attuale problema sulla chiusura dei locali, decidendo di spedire in tutta Italia il “Misturil 1000” un delizioso drink da assaporare a casa.

“Ti troveremo e ti porteremo da bere a casa tua!” è il loro leitmotiv, dopotutto, l’alcool nasce a scopo curativo ed è per questo che hanno deciso di prendersi cura dei loro clienti (e non solo) che soffrono di distacco dal bancone.

Allora non resta che provarlo! E poi, appena sarà possibile, andare a trovarli.

#iorestoacasa

1000 Misture

Via A. F. Astore (764,35 km)

73042 Casarano - Le -

1000misture@libero.it

+39 345 617 9335