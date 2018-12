Mister Iachini nel dopo gara di Fiorentina vs Empoli

L'Empoli ha fatto un buon primo tempo, la Fiorentina migliore nella ripresa. Brutto infortunio a Bennacer.

ll tecnico dell'Empoli Beppe Iachini si è così espresso nella sala stampa dello stadio Artemio Franchi di Firenze:

"E' arrivata la sconfitta in una partita importante per noi, per il fatto che dovevamo trovare continuità.Sono molto soddisfatto del primo tempo nella ripresa abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio che poteva portarci il secondo gol, poi è arrivato il gol dell'1-1 poco prima della fine del primo tempo e, da lì in poi, tutto è stato più difficile."

"Nella ripresa volevamo ripartire nel modo giusto, ricominciare nel modo come eravamo partiti. Poi abbiamo perso Bennacer a centrocampo questo ci ha fatto perdere che equilibrio e geometria, oltre ad aver commesso qualche errore. Dopo il vantaggio della Fiorentina si è avuto avuto una grande occasione con Caputo ma sulla ripartenza abbiamo subito il 3 goal. La gara si riassume tutta qui ma, a parte questo, la Fiorentina nella ripresa è stata superiore. La mia squadra ha tanti tanti giovani, ed i giovani devono crescere ed anche questo fa parte della loro crescita."

"In merito all'infortunio di Bennacer auspico che non ci siano fratture alla tibia ma ha un taglio profondo ed esteso, praticamente la gamba è aperta, forse il fallo commesso da Benassi su Bennacer avrebbe meritato un caretellino di un qaltro colore..."