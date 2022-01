Dal 14 gennaio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “DIVA”, il nuovo singolo di MISSTAKE, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 10 gennaio.

Vulcanica e stravagante, Misstake è certamente un personaggio iconico nel mondo del Rap e del Pop italiano molto popolare soprattutto su Youtube, Tik Tok, Instagram con diverse migliaia di follower.

“Diva” è un viaggio multisensoriale che spazia tra il sacro e il profano da ascoltare ad occhi chiusi distesi a letto, spogli da ogni corazza dopo una doccia calda. Il corpo femminile valorizzato solo attraverso una vocalità calda e sensuale.

Spiega l’artista: “Diva è l'inizio del viaggio verso la libertà d’espressione. In questo brano mi spoglio senza togliermi i vestiti.”Misstake è stata vittima di Revenge Porn ed ha aperto in seguito un profilo su Only Fans. Racconta: “Piuttosto che farmi sottomettere da una persona che voleva farmi del male ho deciso di postare tutte le mie foto su Only Fans lottando per la libertà d’espressione del nudo femminile e anche maschile cercando di far passare il messaggio che la l’essere nudi è completamente un processo naturale e che quando giudichiamo qualcuno perché nudo lo facciamo solo per dei retaggi culturali che abbiamo assimilato nel corso degli anni.

Il concetto quindi è quello di sensibilizzare le persone alla libertà individuale (sia femminile che maschile)” Il video (di prossima uscita) nasce dal talento di Paolo Bianconi e dalla visione futuristica di Davide Morelli. E' stato fatto un lavoro di ricerca di 3 settimane per trovare immagini adatte e colori perfetti per esprimere la lotta delle donne che ogni giorno combattono con le unghie e con i denti per avere un ruolo fondamentale nella società.

Misstake si affaccia al panorama musicale nel 2011 pubblicando singoli e featuring con importanti artisti italiani come Vacca, Sud Sound System, Laioung, Nex Cassel. Grazie a questa unione d’intenti il canale Youtube di Misstake supera il milione di visualizzazioni, dando vita così ad un un appuntamento fisso che prevede dei freestyle settimanali che raggiungono le 100.000 visualizzazioni. Risultati che che le permettono di creare un rapporto stretto con riviste e quotidiani nazionali come IL GIORNALE e IL MESSAGGERO.

Dopo varie tournée in Italia (soprattutto in Toscana, a Bari, in Sicilia, a Salerno, in Veneto e in Friuli), ha cantato all’Hip Hop Tv Music Festival e ha aperto il concerto di Fedez, Fabri Fibra, Shade, Bigfish, Nitro, Vacca, Jamil, Babaman, Noyz Narcos, Emis Killa. Ha anche fatto da vocalist ai primi eventi MAMACITA, nei quali ha curato anche la parte marketing.

Misstake riesce ad equilibrare il suo lato artistico e il suo grande spirito imprenditoriale, tanto da renderla una perfezionista che cura ogni aspetto dei suoi progetti in prima persona. Inizia il 2022 con il nuovo singolo “Diva” dal 10 gennaio in digitale e dal 14 gennaio è disponibile in radio.