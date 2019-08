Miss Toscana 2019 è Chiara Gorgeri, 19 anni di S. Croce sull'Arno

Ha dedicato la vittoria al nonno scomparso. Battuta nella finale di Casciana Terme la concorrenza di altre 27 bellissime ragazze: seconda la 18enne pisana Emily Bolognesi. Ospiti speciali della serata, ripresa in diretta da Canale 50, Paolo Ruffini e Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018

Chiara Gorgeri, 19 anni, studentessa di Santa Croce sull'Arno (Pisa) è Miss Toscana 2019. La proclamazione è avvenuta poco dopo la mezzanotte a Casciana Terme, nella diretta televisiva di Canale 50 arricchita dalle interviste di Simona Giuntini.

Chiara Gorgeri, che tra l'altro sabato scorso a Marina di Bibbona si era aggiudicata il titolo di Miss Cinema Toscana 2019, è alta 1.76, ha capelli castano/chiaro, occhi azzurri ed è del segno del Leone. Ha battuto sul filo di lana Emily Bolognesi, 18 anni, biondissima pisana, che in queste settimane di selezioni in giro per la Toscana ha fatto collezione di fasce, a partire dalla prima, quella di Miss Galluzzo conquistata a metà giugno.

La serata, ben presentata da Raffaello Zanieri, al diciottesimo anno in questa veste, e dalla toscanissima Rachele Risaliti, Miss Italia 2016, ha visto come ospite d'eccezione Paolo Ruffini, che ha incentrato la sua performance sul tema della felicità, sottolineando come spesso essa viene vista con sospetto in un mondo dove la maggioranza vive imbronciata. Presente anche Carlotta Maggiorana, Miss Italia 2018.

Chiara Gorgeri, che ha prevalso tra le 28 finaliste e ha dedicato questa vittoria a suo nonno, scomparso, che tanto l'ha incoraggiata a provare questa strada, succede a Sofia Penco anche lei naturalmente presente nella serata di Casciana.

La kermesse di Casciana ha chiuso la serie di sfilate a livello regionale aprendo la porta verso il palcoscenico molto ambito delle prefinali e finali nazionali che si svolgeranno a partire dal 26 al 29 agosto a Mestre dove verranno scelte le 80 finaliste che dal 30 agosto saranno a Jesolo. Dove, la sera di venerdì 6 settembre in diretta Rai Uno, Alessandro Greco presenterà la finale dell’80esima edizione di Miss Italia.

L'organizzazione è stata curata come sempre ottimamente dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli, che si occupa ormai da 38 anni dell’intero cartellone delle selezioni e finali di Miss Toscana. Tutti i dettagli della finale andata in scena nella cittadina termale saranno resi noti nelle prossime ore. Intanto, c'è la vincitrice.