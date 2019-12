Millanta di essere un pompiere per evitare i controlli

Via Bolognese: l'uomo è stato denunciato dai vigili. L’auto, risultata senza assicurazione, è stata sequestrata

Fermato per un normale controllo dalla Polizia Municipale ha millantato di essere un vigile del fuoco per poter evitare gli accertamenti, ma è stato scoperto e denunciato. Il fatto risale a questa mattina. Una pattuglia era nella zona di via Bolognese quando ha fermato per un controllo di routine un’auto. Alla richiesta dei documenti Il conducente ha dichiarato agli agenti di essere un Vigile del Fuoco e che stava andando in caserma.

Appellandosi alla comprensione fra “colleghi” ha chiesto di poter andare subito via per non arrivare tardi. Gli agenti, insospettiti, hanno chiamato il 115 per verifica ed è emerso che l’uomo non era un vigile del fuoco. Inoltre da ulteriori accertamenti è emerso che l’auto era senza assicurazione e questo, probabilmente, è il motivo per cui il conducente voleva allontanarsi velocemente.

Il mezzo è stato sequestrato e portato il depositeria. Per l’uomo, noto alle forze dell’ordine, sono scattate la sanzione da 868 euro con taglio di 5 punti/patente e la denuncia per sostituzione di persona e false dichiarazioni per evitare il controllo di polizia.