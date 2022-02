Milenkovic all'ultimo minuto regala la vittoria ai viola

Ph da Acf Fiorentina

La Fiorentina risorge dopo il ko casalingo con la Lazio. Un successo ottenuto all'ultimo soffio in una gara equilibrata ed emozionante. Molti i ribaltamenti di campo e di punteggio in una gara combattuta con determinazione da ambo le squadre. I viola hanno interpretato bene la gara e,salvo qualche indecisione difensiva, hanno tenuto testa alla forte squadra di Gasperini, riuscendo all'ultimo minuto a cogliere il successo che proietta la Fiorentina alla semifinale di Coppa Italia.Non è stata forse la partita perfetta come gioco ma è stata la partita che ha mostrato certamente la grande determinazione della squadra di Italiano. Una squadra che sembra sempre riuscire a ripartire dopo un insuccesso, un gruppo coeso che esprime grande personalità

I viola hanno subito un avvio aggressivo e trovano il vantaggio all'ottavo in seguito a un rigore, concesso dall'arbitro dopo un consulto del Var,per un fallo in area di De Roon su Gonzalez. Piatek va sul dischetto e trasforma con un tiro angolato che spiazza Musso.

Un minuto dopo ci prova la Fiorentina con un tiro di Maleh che è deviato in angolo. Ci prova anche Gonzalez ma Musso para. La Fiorentina abbassa il baricentro e l'Atalanta prende campo

Dopo il ventesimo occasione per i bergamaschi . Boga dopo un’inarrestabile azione personale

arriva in area ma rallentato dai difensori viola riesce soltanto a effettuare una sorta di tiro cross che è agevolmente bloccato da Terracciano. L'Atalanta insiste ad attaccare. Al 25' Malinovsky ci prova con un diagonale dal limite dell'area che sfiora alla sinistra di Terracciano. Replica la Fiorentina con un’incursione di Odriozola che Musso respinge. Più Atalanta che Fiorentina in questa fase della gara che vede i viola in sofferenza. Poco prima della mezzora i nerazzurri pareggiano. Dopo uno spunto di Boga, Freuler discende sulla sinistra. Salta Castrovilli e serve Zapata che un bel tiro all'incrocio dei pali batte Terracciano. La gara è abbastanza equilibrata nel punteggio e nelle occasioni ma sono gli atalantini ad avere una grande chance al 45' quando, su cross di Zappacosta,Boga colpisce il palo

Nella ripresa Italiano non cambia la squadra. In avvio di ripresa, Demiral sbaglia un retropassaggio e regala un angolo alla Fiorentina. Castrovilli batte corto e la difesa nerazzurra allontana. all’ottavo un bello stacco aereo di Piatek finisce alto sulla traversa. E' una buona Fiorentina che sembra tenere agevolmente il campo. Ma al decimo Boga si libera in dribbling dei difensori viola e batte Terracciano con un rasoterra imprendibile. Italiano toglie Castrovilli e Gonzalez per inerire Bonaventura e Sottil. Ed è proprio Sottil a dare vivacità alla manovra dei viola che si riversano in avanti con continuità. Al 25' un fallo di Kopmeiners su Maleh è sanzionato con un rigore Piatek

tira. Musso stavolta respinge ma il centravanti polacco ribatte in rete, E' pareggio. Ci sono venti minuti per evitare i tempi supplementari. I ritmi della gara sono alti. Le squadre provano a sbloccare il risultato. Al 38' l'Atalanta colpisce un palo con Zappacosta. Al 39' è ammonito ed espulso Martinez Quarta per un fallo inesistente. La Fiorentina è in dieci. Italiano toglie Maleh e schiera Milenkovic.

Al 43' Ikoné scende verso l'area avversaria, ma al momento del tiro scivola. Atalanta vicina al gol al 47' quando un colpo di testa di Djimsiti ,su cross di Hateboer, va fuori di poco. E' l'ultimo minuto del recupero e ci si prepara ai supplementari, quando arriva il colpo di scena che cambia il finale. La Fiorentina batte con Torreira una punizione che respinta dalla difesa atalantina arriva a Milenkovic che controlla e di destro batte Musso. Interviene il Var per controllare la regolarità dell'azione e dopo un breve consulto, l'arbitro decreta la regolarità del gol. Vince la Fiorentina che in semifinale affronterà la Juventus

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset: “E’ stata una partita, dove nel primo tempo, prima del loro pareggio, stavamo gestendo bene la gara con occasioni anche per raddoppiare. Alla prima palla hanno pareggiato e poi in dieci non era facile ma siamo stati bravi a vincerla. Ho chiamato tutti avanti perché giocare i supplementari in dieci, avremmo potuto avere grandi difficoltà. Siamo contenti di aver superato il turno .Godiamoci questa vittoria, sono contento per Piatek perché è un ragazzo che si sta allenando benissimo e sa che deve entrare immediatamente nei nostri meccanismi. I due gol sono un premio per lui. Vincere a Bergamo è sempre difficile e dobbiamo essere contenti anche perché giocare alla pari con l’Atalanta, non è facile“.

Autore della prima doppietta in maglia viola, l’attaccante Krzysztof Piatek ha parlato ai canali ufficiali del club:

“Questo è come un sogno per me e la squadra. Ora però dobbiamo pensare a lunedì perché dobbiamo vincere contro lo Spezia. Siamo una squadra compatta, come una famiglia: siamo molto felici perché siamo in semifinale. Abbiamo festeggiato negli spogliatoi con tutti, anche in dieci abbiamo continuato a giocare”

Atalanta - Fiorentina 2-3

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Palomino (37' pt Kopmeiners), Djimsiti, Demiral; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovsky (30' st, Pessina) Pasalic (30' Muriel); Boga. Allenatore: Gasperini

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (14' st Bonaventura), Torreira, Maleh; Gonzalez (Sottil), Piatek, Saponara (30'' st Ikoné). Allenatore: Italiano

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Reti: 8' pt Piatek (rigore); 29' pt Zappacosta; 10' st Boga; 26' st Piatek; 48' st Milenkovic

Note: espulso Martinez Quarta; ammoniti: De Roon; Torreira, Igor, Martinez Quarta