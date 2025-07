Milani (Capogruppo PD) da lezioni di opposizione a Mossuto (Lega)

“Abbiamo ormai chiaro che il consigliere Mossuto ricerchi costantemente occasioni per conquistare visibilità, ma la sua smania sta decisamente uscendo dai confini. Non è pensabile che Mossuto strumentalizzi qualsiasi fatto avvenga in città per addossare colpe all’amministrazione e cercare i suoi 15 minuti di celebrità. Questo modo di fare politica è insopportabile e non rispettoso delle fiorentine e dei fiorentini che non meritano speculazioni politiche, come quelle che invece Mossuto fa praticamente ogni giorno. Da parte nostra, esprimiamo vicinanza alla signora ferita, ricordiamo che ci sono accertamenti in corso su quanto accaduto. Non è il momento di polemiche strumentali, ci vorrebbe più serietà e rispetto delle istituzioni” intima il Capogruppo PD Luca Milani al consigliere Guglielmo Mossuto.

“Noto che il caldo ha fatto perdere la calma al Consigliere Milani. Comprendo che oggi è molto afoso e, con questo clima è stato, probabilmente, meno lucido politicamente” ribatte il Capogruppo Lega in Palazzo Vecchio “Voglio ricordare a Milani che il sottoscritto è all’opposizione sul serio di questa maggioranza ed è stato eletto per evidenziare le colpe che voi nascondete sotto al tappeto di Palazzo Vecchio. Se a Milani dà fastidio ogni mia puntualizzazione probabilmente è conscio delle colpe della sua Amministrazione. Anziché innervosirsi con me faccia in modo che il suo partito e la sua maggioranza rispondano puntualmente senza se e senza ma. La città vuole risposte. Non promesse vane”.