Milan vs Empoli 1-0. Gol di Pulisic

Empolicalcio.com Juri Autovino 2023

Seconda sconfitta consecutiva per l'Empoli, dopo tre vittorie e tre pareggi . Il Milan ha battuto l'Empoli con il risultato 1-0, con il gol realizzato al 40 ' da Pulisic. I ragazzi di Nicola escono a testa alta ma non è bastato non aver concesso molto al grande Milan, anche se è una magra consolazione, ma può dare fiducia per le prossime gare, molto importanti ai fini dell'obiettivo salvezza. Archiviata questa gara venerdi prossimo 15 marzo l'Empoli dovrà affrontare il Bologna allo stadio Castellani di Empoli, computer Gross Arena.

La gara.

In avvio di gara Pulisic rende la vita difficile a Caprile che spedisce in angolo. Un minuto più tardi Bennacer prova a innescare Okafor ma Caprile si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Appare subito evidente come i rossoneri vadano alla ricerca del vantaggio tanto che al 12' Isamjli anticipa in modo provvidenziale Okafor che era stato cercato da Pulisic. L'Empoli prova a farsi vedere dalla parti di Maignan che è attento sul colpo di testa di Niang. Al 24' arriva il giallo per Fazzini che era diffidato e salterà la gara con il Bologna. Dopo un minuto viene ammonito anche Rejinders per un intervento su Cambiaghi. Al 32' Okafor impegna Caprile, ma senza affanni.

Ma il gol del Milan non tarda ad arrivare. Al 40' Okafor riceve palla da Bennacer che mette al centro per Pulisic che calcia di prima intenzione di sinistro il cui tiro viene deviato da Luperto, spedendo la palla alle spalle di Caprile. La rete inizialmente viene annullata per presunto fuori gioco ma successivamente convalidata dopo il check arbitrale. Oltre ad aver subito il gol l'Empoli perde anche Ismajli per infortunio, a cui subentra al 42' Bereszynski.

Risultato finale primo tempo: Milan 1 Empoli 0.

L'inizio della ripresa si presenta senza sostituzioni per entrambe le squadre.

Al 48' ci prova Calabria con un tiro che finisce alto sulla porta difesa da Caprile. Al 55' doppio cambio per l'Empoli: dentro Cacace e Kovalenko per Fazini e Pezzella. Dopo un minuto Maleh serve Cambiaghi il cui sinistro viene deviato in corner da Thiaw. Ci prova Zurkowski ma il suo tiro non inquadra la porta. Al 62' Pioli fa subentrare Kalulu, Musah e Chukwueze per Tomori, Reijnders e Pulisic. Al 65' il Milan potrebbe raddoppiare: Okafor allarga a destra per Chukwueze che si fa respingere il tiro in corner.

Al 72' subentra Giroud al posto di Jovic. Al 76' Caprile devia in angolo un tiro di Loftus- Cheek. Anche mister Nicola effettua un doppio cambio inserendo Cancellieri e Destro al poso di Zurkowski e Niang. Al 79' il Milan rischia la rimonta dell'Empoli. Tutto nasce dal fatto che Bereszynsk,i approfittando di una leggerezza di Thiaw, prova a cercare Destro all'altezza dell'area piccola dove provvidenziale si rivela l'intervento di Kalulu. All'83' Destro colpisce il palo, ma era in fuori gioco. Su un calcio d'angolo procurato da Cacace, Destro va al tiro che non impensierisce più di tanto Maignan. Vengono concessi quattro minuti di recupero ma l'Empoli non riesce nell'assalto e la gara si chiude con la vittoria del Milan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori (52' Kalulu), Hernandez; Bennacer, Reijnders (53' Musah); Pulisic (53' Chukwueze), Loftus-Cheek, Okafor (90' Adli); Jovic (72' Giroud). A disp.: Sportiello, Mirante, Kjær, Gabbia, Jimenez, Terracciano. All. Pioli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Ismajli (42' Bereszynski), Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini (Kovalenko), Maleh, Pezzella (55' Cacace); Zurkowski, Cambiaghi; Niang. A disp.: Perisan, Berisha, Ebuehi, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Caputo, Cerri, Cancellieri, Destro. All. Nicola

Arbitro: Sacchi di MacerataAssistenti: Peretti - PagliardiniVAR: AbissoAVAR: Di Paolo

Marcatori: 40' Pulisic (M)Note - ammoniti 24' Fazzini (E), 26' Reijnders (M), 53' Pezzella (E), 65' Zurkowski (E), 80' Cancellieri (E). Recupero: 3', 4'