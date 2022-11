Midterm Usa 2022: lo tsunami repubblicano non c'è stato

Repubblicani verso vittoria alla Camera ma non con un margine di decine di seggi. Senato in bilico, vittoria in Pennsylvania forse cruciale per Democratici.

“Mi congratulo con Nancy Pelosi per la sua brillante conferma alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti”.

Così si è espresso il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nell’apprendere quest’oggi, mercoledì 9 novembre, la notizia della rielezione di Nancy D’Alesandro Pelosi, eminente esponente della comunità italo-americana, nell’undicesimo collegio elettorale della California. La Pelosi, candidata del Partito democratico, ha sconfitto al primo turno l’esponente John Dennis del Partito repubblicano.

Il presidente Giani ha incontrato Nancy Pelosi, che nel 2007 è stata la prima donna a ricoprire la carica di speaker della Camera, in occasione della visita effettuata a fine ottobre per ritirare a Washington il titolo di “regione d’onore 2022” conferito alla Toscana dalla National Italia America foundation (fondazione che promuove la cultura italiana nel Nord America, ndr).

“La conferma della Pelosi alla Camera dei rappresentanti è una buona notizia per la Toscana. Mi auguro che possa contribuire a migliorare ulteriormente i già buoni rapporti di collaborazione tra l’Italia e gli Stati Uniti”, ha aggiunto Giani.

Il presidente della Regione ha incontrato la Pelosi, con la quale sono state affrontate le importanti tematiche delle relazioni tra Toscana e Stati Uniti, assieme al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, nonché dal portavoce dell’Opposizione, Marco Landi.