Metrocittà Firenze recede da partecipazione in Nelson Mandela Forum

Le finalità non risultano più strategiche per le finalità dell'ente

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta di Letizia Perini, consigliera delegata alla Cultura, ha approvato il recesso dalla partecipazione detenuta dalla Metrocittà nell'associazione Nelson Mandela Forum, le cui finalità, pur di notevole importanza per il contesto socio-culturale del territorio, non risultano più strategiche per la finalità dell'ente. Al tempo stesso si vuole assicurare una posizione di alterità delle Amministrazioni pubbliche nell'espletamento della procedura di scelta del nuovo concessionario e assicurando al tempo stesso il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e concorrenza.

Sulla delibera, appovata con voto favorevole di Pd e Iv, si sono espressi con l'astensione il Centrodestra per il cambiamento e con il no Territori Beni Comuni.