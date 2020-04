Meteo in Toscana: oggi piove, da domani a venerdì sarà vento

Assolutamente vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e l’accensione di fuochi, pena pesanti sanzioni. Spenti i due incendi in Lucchesia

Oggi, lunedì 20 aprile, è prevista pioggia sulla Toscana e domani, martedì 21, continuerà a piovigginare al centro/sud, ma nonostante il favore dell’umidità alta da domani inizieranno a montare venti moderati e forti di grecale, che continueranno fino a venerdì con intensità moderata, per questo è essenziale che tutti i cittadini rispettino queste norme di prevenzione:

- abbruciamenti di residui vegetali e fuochi possono essere accesi solo in totale assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente);

- il materiale da bruciare deve essere diviso in piccoli cumuli e distribuito in spazi ripuliti ed isolati da vegetazione ed altri residui infiammabili;

- l’operazione deve essere eseguita in presenza di un adeguato numero di persone e mai da soli;

- la zona deve essere sorvegliata fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

Nel mese di aprile, nonostante fino al giorno 15 fosse in vigore il totale divieto di abbruciamenti, sono già stati registrati 43 incendi forestali, che hanno mandato in fiamme una settantina di ettari di bosco e prato-pascolo.

A questo proposito, sono spenti i due incendi che ieri erano divampati in provincia di Lucca, nei Comuni di Pescaglia (in località Groppa) e di Villa Collemandina (in località Sulcina). Il primo ha percorso 50 ettari di vegetazione, il secondo poco meno di uno.

La sala operativa antincendi boschivi regionale ricorda che è essenziale, per prevenire altri roghi, rispettare delle semplici e precise regole di comportamento. E' fondamentale ricordare che con il vento sono assolutamente vietati gli abbruciamenti di residui vegetali e l’accensione di fuochi, pena pesanti sanzioni.

Si ricorda ai cittadini che è necessaria da parte di tutti la massima collaborazione ed il rispetto delle regole, anche perchè molto del personale che solitamente opera nell’antincendi boschivi attualmente sono impegnati nell’emergenza Covid-19 e questo rende ancora più difficili le operazioni di spegnimento e di bonifica da parte delle squadre dell'organizzazione regionale AIB.