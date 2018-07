Mercato viola: attese conferme da Londra, Lisbona e Praga

In mediana un argentino-portoghese, ex dello Sporting Lisbona

Nell’ultime ore è cresciuta l’indiscrezione che vede Rodrigo Battaglia, centrocampista Sporting Lisbona, come prossimo ad indossare il completo viola. Dopo le aggressioni dei tifosi portoghesi ai giocatori biancoverdi, molti, fra cui pure l’argentino, hanno rescisso i contratti e stanno cercando d’accasarsi altrove. Quindi, questo acquisto non sarebbe troppo oneroso e rassicurerebbe ancor più mister Pioli almeno per quel che riguarda la mediana della Fiorentina. Poi nulla vieta Pasalic visto che Pantaleo sembra aver trovato l’accordo perfetto col Chelsea e il club londinese lascerebbe partire tranquillamente il giocatore. Inoltre non è nemmeno tramontato l’interesse per Soucek, mediano dello Slavia Praga, che i viola aggiungerebbero volentieri alla loro rosa e che le farebbe acquisire maggior qualità. Corvino non ha mai rinunciato al calciatore, seppur il presidente della squadra ceca lo abbia, ovviamente a parole, quasi recluso. Con lui l’attesa sarà lunga, ma la Fiorentina ha già dimostrato in tante occasioni di saper aspettare. Il mercato resta apertissimo e ricco di sorprese. Speriamo che siano positive.

Domani, mercoledì 4 luglio Cristiano Biraghi e Jordan Veretout al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi. I calciatori viola incontreranno i tifosi a partire dalle ore 18:00 all’interno del negozio ufficiale, a due passi dal Duomo presso Borgo San Lorenzo 9/R. Un appuntamento tinto di viola : in esclusiva sarà possibile acquistare presso lo Store il nuovo ‘kit gara home’ stagione 2018-2019.