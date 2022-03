Mercato Campo di Marte: scoperti sei banchi abusivi

Soddisfazione per l'operazione della Polizia Municipale che ha portato alla scoperta di sei banchi abusivi nel mercato di Viale Fanti a Campo di Marte. La esprimono i consiglieri di Fratelli d'Italia Alessandro Draghi e Jacopo Cellai e il consigliere al Q2 Simone Sollazzo, che nelle scorse settimane, nell'ambito del ciclo di incontri nei mercati rionali dei cinque quartieri, avevano incontrato i commercianti del mercato e segnalato la presenza dei venditori "a ufo".

"Il ciclo di incontri che stiamo effettuando nei mercati rionali con gli eletti nei quartieri, oltre a fare da pungolo all'amministrazione comunale per il rinnovo delle licenze e la trasparenza sul canone, ha raggiunto un obiettivo in più: dare un colpo all'illegalità della vendita abusiva" dichiarano Draghi, Cellai e Sollazzo.

Ieri mattina due venditori abusivi sono stati multati e quattro si sono dati alla fuga: questo il bilancio dell'intervento effettuato dalla Polizia Municipale al Mercato rionale Fanti. Un controllo scattato a seguito di numerose segnalazioni di banchi abusivi e che ha visto impegnati agenti dei Reparti Nuclei Speciali e Campo di Marte. Sono stati trovati sei banchi totalmente abusivi che vendevano vestiti, borse, bigiotteria e oggettistica varia per arredamento. Alla vista degli agenti quattro venditori sono fuggiti, due sono stati invece identificati e multati (sanzione da 5.000 euro per violazione del Codice per il commercio della Regione Toscana). Sono stati sequestrati circa 1.000 oggetti, oltre a tavoli, stendini ed altri strumenti utilizzati per l'attività di vendita.