‘Mercatale in Empoli’, prodotti locali in bella mostra

EMPOLI – Appuntamento con la qualità dei prodotti locali in bella mostra sui banchi del mercato agroalimentare il ‘Mercatale in Empoli’. Gusto e eccellenze sabato 8 aprile 2023, dalle 8 alle 13, in via Bisarnella, a due passi dal parco Mariambini, dal centro cittadino e dalla Tosco Romagnola.

Saranno presenti l’azienda agricola Simone Fiore con il miele, La Contadina di Clementina Becarelli di Montaione con i formaggi caprini e ancora Juri Scarselli di Fucecchio con le verdure di stagione e trasformati e Maria Castrogiovanni con latticini, carne bovina e suina e formaggi.Non mancheranno l’antico forno Romolino porterà i suoi pani di grani antichi, alle patate e tanto altro. Non mancheranno Simone Pischedda con fiori e piante aromatiche, le delizie di Marco Macelleria di Castelfiorentino con i salumi di filiera toscana e quelle dell’azienda agricola di Roberto Romagnoli di Montespertoli con carne di vitello e di maiale, salumi e pasta di grani antichi, I 2 Falcetti di Castelfiorentino con i formaggi Infine, cuore pulsante del ‘Mercatale’, l'azienda agricola di Luigina di Certaldo con le verdure di stagione.