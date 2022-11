Mercantia 2023: ecco le date

CERTALDO - Si svolgerà il prossimo anno l'edizione numero 35 di "Mercantia – Festival Internazionale del Quarto Teatro",uno dei più grandi eventi italiani ed internazionali dedicati allo spettacolo dal vivo ed in particolar modo al teatro di strada.

Il tema della XXXV edizione sarà "Una nuova speranza", quella che invita a sognare ed è il motore della vita, dei desideri, lo stimolo per superare momenti difficili e impegnativi. La speranza è anche da sempre un elemento centrale di Mercantia, che invita a immaginare un mondo migliore, qualcosa che normalmente non è reale, dove si coltivano attesa e fantasia.

Si torna quindi ufficialmente ai cinque giorni, dopo il periodo di pausa e poi assestamento dovuto alla pandemia. L’amministrazione comunale e la direzione artistica sono già al lavoro per progettare un’edizione che sancisca il definitivo ritorno alla manifestazione come è sempre stata e concepita: un evento coinvolgente e travolgente, in grado di attrarre persone di tutte le età in una Certaldo magica e inedita. Nel mese di luglio, tra le mura antiche del borgo storico, antiche piazze, giardini e cripte si animeranno di spettacoli, con centinaia di artisti che si esibiranno ogni sera. Al centro teatro di prosa, teatro di figura, cabaret, danza contemporanea, marching band, street band, ma anche giocolieri, equilibristi, clown, sonorizzazioni e giochi di luce.

Mercantia 2023 si terrà da mercoledì 12 a domenica 16 luglio.

Oltre allo spettacolo, Mercantia offre anche una selezione di artigianato artistico con lavorazioni dal vivo, installazioni artistiche, mostre di arte contemporanea, occasioni di ristoro con prodotti del territorio.

La scorsa edizione ha registrato una presenza importante, il risultato di un duro lavoro di organizzazione e riadattamento, considerato che il programma era stato definito con molti mesi di anticipo ed è stato rivisto, con aggiunte e integrazioni, quando sono cambiate le norme relative alle restrizioni per il covid. Quella del 2023, anno in cui ricorrono il centenario dalla nascita di Italo Calvino e di Bruno Ciari, noto pedagogista certaldese, si prospetta come l’edizione della rinascita, con l’auspicio di tornare a vivere il Festival in maniera totalmente spensierata.

Mercantia è un’eccellenza ampiamente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, che nel 2019 ha ottenuto anche il Pegaso d'argento della Regione Toscana, con Certaldo capofila del progetto teatrale triennale "Mysteries & Drolls" finanziato dal programma "Europa Creativa" dell'Unione Europea fino al 2020.

È inoltre aperta la call rivolta agli artisti che desiderano proporsi per questa edizione, contattando via mail Terzostudio progetti per lo spettacolo (alice@terzostudio.it oppure teatrodistrada@terzostudio.it).

Informazioni ed aggiornamenti saranno resi noti, come di consueto, tramite i canali ufficiali del Festival www.mercantiacertaldo.it e www.facebook.com/mercantia