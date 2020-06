Mercafir, eletto il nuovo Cda

Lucibello confermato presidente

L'assemblea dei soci di Mercafir, di cui il Comune di Firenze detiene il 59,59% delle quote, si è riunita oggi ed ha approvato il bilancio 2019 che si è chiuso positivamente con un utile di esercizio di 316mila euro. L’assemblea dei soci ha inoltre provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, composto di tre persone. Giacomo Lucibello è stato confermato presidente, come vice presidente è stato eletto Lorenzo Boccaccini e come consigliera Laura Materassi. “Al nuovo Cda l’Amministrazione Comunale augura buon lavoro – ha detto l’assessore alle partecipate Federico Gianassi -. Abbiamo importanti obiettivi da raggiungere per i quali lavoreremo insieme. Ringrazio inoltre a nome di tutta l’Amministrazione i consiglieri uscenti Bianca Maria Giocoli, Lorenzo Petretto e Camilla Dei che in questi anni hanno ben lavorato mettendosi sempre al servizio dell’azienda”.