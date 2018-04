Menarini sceglie Google Cloud per la trasformazione digitale

Il Gruppo Menarini ha scelto Google Cloud per abilitare un nuovo modo di lavorare agile e smart, grazie all’uso di G Suite

Il Gruppo Menarini, azienda farmaceutica italiana leader nel mondo con una presenza in 136 paesi, annuncia una nuova collaborazione conGoogle per un progetto di trasformazione di digitale. Al centro di questo percorso d’innovazione è lo smart working, inteso come un nuovo approccio al lavoro, più facile e agile, che permetterà ai 17.000 dipendenti del gruppo di collaborare in tempo reale a livello globale, grazie a G Suite, la soluzione enterprise di Google Cloud per la collaborazione e la condivisione aziendale.

Menarini, che da sempre promuove l’innovazione tecnologica, ha deciso di puntare su Google Cloud per consentire alle persone di collaborare in modo sempre più veloce ed efficace. G Suite consiste, infatti, in una serie di strumenti accessibili ovunque da ogni dispositivo e permette di accedere a documenti o fogli di lavoro in tempo reale, lavorando contemporaneamente alle modifiche tramite un unico documento condiviso all’interno di un team. Completano la suite: Gmail per la posta elettronica aziendale, il Calendario per l’organizzazione delle agende e Hangouts/Meet per chat aziendali e videoconferenze.

In circa sei mesi, l’azienda ha migrato su Google Cloud tutti gli utenti del gruppo, avviando un cambiamento culturale e organizzativo e supportando al meglio l’operatività dei singoli e dei team di lavoro. La transizione è stata coordinata dalla Direzione Information and Communications Technology e Sviluppo Organizzativo del Gruppo, tramite azioni mirate volte a facilitare il processo di adozione della nuova piattaforma. Attraverso G Suite è stato realizzato, inoltre, un portale multilingua finalizzato a supportare tutto il personale nel mondo, mediante: video tutorial, brevi manuali d’uso e risposte a domande frequenti.

“Investire su un sistema di comunicazione efficiente, all’avanguardia e sicuro era fondamentale per un’azienda come Menarini” – ha detto Alberto Giovanni Aleotti, vicepresidente del Gruppo Menarini– “Con Google più di 17.000 dipendenti possono contare su una piattaforma innovativa, smart e protetta”.

“I nuovi modelli di smart-working sono in costante evoluzione per permettere alle aziende di fare leva sulle nuove tecnologie ed efficientare i processi” – dichiara Fabio Fregi, Country Manager di Google Cloud in Italia – “Le soluzioni di Google Cloud abilitano le imprese e le persone a lavorare al passo coi tempi e con uno sguardo positivo verso il futuro. La scelta di Gruppo Menarini indica una strada vincente per la trasformazione digitale delle aziende italiane.”