Medioevo in Piazza nel borgo di Brozzi

Il Quartiere 5 e il Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi – Gruppo 334 organizzano la Festa Medievale, arrivata quest’anno alla XV edizione, con un programma ricco di eventi e di spettacoli che si svolgeranno nelle strade e nel centro storico di Brozzi. Di seguito il programma:

ore 15, apertura della Festa, dei banchi, delle rievocazioni e delle animazioni;

ore 15.30, sfilata del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dei Nobili Brozzesi;

ore 16, esibizione dei Bandierai degli Uffizi;

ore 16, laboratorio del piccolo circo “L’arte de lo piccolo giullare”;

ore 16.30, intrattenimento musicale dei Giovani Musici della Scuola Paolo Uccello;

ore 17, animazione teatrale a cura della Compagnia dei Novi Teatranti;

ore 17.30, intrattenimento musicale dei Giovani Musici della Scuola Paolo Uccello;

ore 18.30, spettacolo teatrale itinerante “Fantasmi in Piazza”;

ore 21, animazione itinerante con spettacolo finale “Janari – strega e giullari”;

ore 22, chiusura dei festeggiamenti.

La festa sarà inoltre allietata da rievocazioni di antichi mestieri; laboratori di scrittura medievale e di tiro con l’arco, dadi, trottole e tavolieri; una Contesa tra i Giovani Madonnari brozzesi; l’animazione per grandi e piccini “I’ bischero a mollo”. Ingresso gratuito e possibilità di utilizzare i servizi igienici nella sede del Centro per l’Età Libera, in piazza I° Maggio 33 angolo via di Brozzi, e nella sede del Teatro 334, via di Brozzi 334. Per informazioni: Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi – Gruppo 334 telefono 055. 300161, email insiemeperbrozzi@gmail.com.

BARBERINO

Il viaggio nella vita del Medioevo, tutt'altro che buio, ha salutato con numeri da capogiro la festa più amata dai cittadini di Barberino val d'Elsa. Oltre 3000 sono stati i visitatori che hanno invaso il Castello medievale nei due giorni della kermesse “Memoriae et historiae de' Semifonte”, promossa e organizzata dal Comune di Barberino di Tavarnelle. Dopo la parentesi pandemica che per due anni aveva bloccato la manifestazione, le attese erano tante e le aspettative non hanno affatto deluso gli organizzatori.

Con il favore del meteo e le temperature decisamente al di sopra della media stagionale, l'evento, che ha narrato le origini di Barberino e del suo secolare legame con la città-mito di Semifonte, ha regalato ai visitatori provenienti da tutta la Toscana un’esperienza intensa, ricca di eventi di qualità, tra spettacoli di strada, sfilate, rievocazioni storico-teatrali e occasioni di convivialità nel segno dell'enogastronomia chiantigiana. Guidata dalla collaborazione artistica di Anna Brancaccio e Francesco Mattonai dell'associazione Tealtro, la festa medievale ha offerto un'importante occasione di rilancio e di promozione delle risorse storico-culturali del borgo.

A dettare il successo dell'iniziativa è l’identità architettonica del Castello, con le sue magiche atmosfere ricreate dai vicoli, i borghi, le piazzette del 1200. Ma la formula che da sempre dà anima e cuore alla festa è il lavoro di squadra, aperto e inclusivo, dei tanti volontari che in particolar modo quest’anno si sono adoperati per il bene del paese, investendo sulle proprie abilità artigianali, la passione e la dedizione.

La riuscita della manifestazione è testimoniata da un'affluenza costante che ha preso parte alle performance, ha fatto acquisti tra i mercatini, ha apprezzato le aree dedicate ai giochi, alle arti e ai mestieri e ha degustato nei punti ristoro, sedendo ai banchetti in stile medioevale. L'evento ha fatto sfilare oltre 70 persone, coinvolgendo una parte in una rappresentazione teatrale e favorendo uno speciale incontro tra generazioni. La chiusura dell'edizione 2022 di “Memoriae et Historiae de' Semifonte” è stata affidata ad un coinvolgente spettacolo di fuoco, allestito nell'area della corte della Fattoria Pasolini dall'Onda Borghese.

“Siamo molto contenti dell'esito della manifestazione - dichiara Anna Brancaccio - siamo ripartiti alla grande, nonostante l'assenza degli ultimi due anni per lo stop imposto dall'emergenza sanitaria, ringraziamo l'amministrazione comunale che crede fortemente in questo progetto che si nutre della memoria per dare profondità al futuro, gli artisti che hanno messo in campo le loro migliori esibizioni e le tante volontarie e volontari, le associazioni del territorio senza i quali la manifestazione non sarebbe possibile”.