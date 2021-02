Medici di famiglia: 18 vaccini a settimana per gli over 80

Ogni medico può prenotare sull'apposito portale regionale, fino alle ore 20 di domani, venerdì 26 febbraio. Giani: "Il sistema dopo i primi giorni di rodaggio sta andando a regime"

I medici di medicina generale stanno fissando gli appuntamenti con i propri assistiti ultraottantenni, dopo averli contattati, per le vaccinazioni della prossima settimana. A questo proposito la Regione precisa che le dosi di vaccino, messe a disposizione di ciascun medico di famiglia per la prossima settimana, sono 18 e non 6.

Ogni medico può, quindi, prenotare sull'apposito portale regionale, fino alle ore 20 di domani, venerdì 26 febbraio, da un minimo di 1 fiala (6 dosi) a un massimo di 3 (18 dosi). Con l’ultima fornitura da parte di Pfizer-BioNTech sono state messe a disposizione circa 30mila dosi di vaccino per la vaccinazione degli anziani ultraottantenni.

"In un solo giorno - sottolinea il presidente toscano Eugenio Giani - abbiamo somministrato oltre 4mila vaccini alle persone con più di 80 anni. Nei prossimi giorni vaccineremo 30mila ultraottantenni attraverso i medici di famiglia, un sistema che dopo i primi giorni di rodaggio sta andando a regime dimostrando efficienza e organizzazione. Ci confermiamo così una delle prime regioni per capacità e velocità in attesa di maggiori nuove dosi per aumentare ancora il ritmo, forza Toscana!".