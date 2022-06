Mediateca Toscana: il fenomeno ‘Squid Game’

Dopo il successo della XX edizione del Florence Korea Film Fest, conclusosi al cinema La Compagnia lo scorso 15 aprile, a Firenze torna un focus sulla cinematografia della Corea del Sud.

Per il programma di eventi culturali in Mediateca Toscana, La valigia dei sogni, appuntamento conclusivo il 6 giugno, del ciclo di lezioni dal titolo Dentro il cinema coreano, a cura della critica Caterina Liverani, in collaborazione con il Florence Korea Film Fest.

I DRAMA

La lezione sarà dedicata allaforma di intrattenimento più popolare in Corea del Sud, che ha conquistato il mondo, i Drama. In particolare, si cercherà didare una risposta alla domanda: qual è il segreto del successo dei Drama, in patria e nel mondo?

Saranno analizzati i grandi registi e gli attori più conosciuti del cinema prestati al piccolo schermo, a partire dalla amatissima serie TV dal successo globale, targata Netflix, Squid Game, il cui celebre protagonista, Lee Jung-jae, insieme al regista Hwang Dong-hyuk è stato ospite a Firenze pochi mesi fa, in occasione della XX* edizione del Florence Korea Film Fest.

Gli incontri si tengono in via San Gallo, 25 a Firenze, ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti, è consigliata la prenotazione all’indirizzo: segreteria@fst.it. Info su www.mediatecatoscana.it.