M.E. Boschi: "La scissione dei renziani dal Pd non è all'ordine del giorno ma..."

Boschi e Pini (ph Patruno)

Alla Festa dell'Unità di Firenze l'ex ministro ha detto che se Zingaretti volesse riportare nel partito D'Alema e Bersani "allora si aprirebbe un dibattito, ne dovremmo parlare". Critica sull'idea di un'alleanza con i grillini per le elezioni regionali toscane

Una bella serata, temperatura ideale, tanta gente ad ascoltare e un paio di bordate niente male. Maria Elena Boschi intervistata, ottimamente pungolata dalla direttrice de La Nazione Agnese Pini alla Festa dell'Unità di Firenze, stasera, qualche spunto di riflessione l'ha dato.

Alla domanda di una possibile scissione dei renziani dal Pd, con la Leopolda numero 10 che si avvicina (da venerdì 18 a domenica 20 ottobre), la Boschi ha risposto che "il nuovo partito di Renzi non è all'ordine del giorno. Ma se il segretario del Pd Zingaretti avesse l'idea di riportare nel partito D'Alema e Bersani, dovremmo parlarne, scelte di un certo tipo comportano una discussione. Non abbiamo voglia di andarcene ma vediamo che succede".

La seconda stilettata riguarda le elezioni regionali toscane e la strategia del Pd sulle alleanze: "Sull'alleanza con i Cinque Stelle alle regionali ho molti dubbi, sono molto critica e perplessa perché le nostre posizioni su molti temi sono molto distanti, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture. E poi i voti non si sommano. Se il messaggio che offri non convince, si perde consenso".

La Boschi ha parlato molto anche di Salvini, dicendosi tra l'altro convinta che "stando all'opposizione si sgonfierà anche se non va sottovalutato", ha fatto una battuta sul vestito blu elettrico che portava il ministro Teresa Bellanova al giuramento ricordando che anche lei fu vittima di critiche per questo ("è un colore che non porta bene evidentemente", ha detto la deputata Pd) e si è soffermata a lungo con amarezza sul sessismo che ancora impera nella politica italiana. "Questa estate è stata caratterzzata dall'ostentazione del corpo da parte di Salvini ma nel momento in cui una donna, come ho fatto io, si mostra in costume da bagno di scatena un dibattito", ha detto la Boschi.