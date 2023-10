Matthias Kirschnereit solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina

Tra i massimi esponenti del pianismo tedesco, Matthias Kirschnereit sarà solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta domenica 22 e lunedì 23 ottobre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana.Matthias Kirschnereit è presente da oltre tre decenni sulle scene internazionali. Ha collaborato, tra gli altri, con la Camerata Salisburgo, l'Orchestra della Tonhalle di Zurigo, la Münchener Kammerorchester e la New City Philharmonic Orchestra di Tokyo.

Ha all’attivo oltre 40 uscite discografiche, tra cui le registrazioni di tutti i concerti per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart.Perfetto per esaltare le sue doti il “Concerto per pianoforte No. 17 in sol maggiore” di Mozart che ascolteremo in questo debutto fiorentino. Completeranno il programma la “Sinfonia n. 8 in re maggiore per archi” di Felix Mendelssohn-Bartholdy e la “Suite Holberg op. 40” di Edvard Grieg. A risuonare, tra gli altri, sarà la viola realizzata nel 1988 dal liutaio fiorentino Paolo Sorgentone, in cui riprende lo stile del suo maestro, Francesco Bissolotti.

Inizio concerti ore 21. Biglietto 10 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, tel. 055.783374 – 333 7883225.Il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con il Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze.

Si ringraziano per l’ospitalità Conservatorio Cherubini Firenze e Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.Programma concertiW.A. Mozart Concerto per pianoforte n. 17 in sol maggioreF. Mendelssohn Sinfonia n. 8 per archi in re maggioreE. Grieg Aus Holbergs Zeit op.40Info concertiTel. 055.783374 – 333 7883225www.orchestrafiorentina.it - info@orcafi.it