Il 20 dicembre alle 17.30, presso il Memoriale delle deportazioni, via Donato Giannotti 78 a Firenze, Eugenio Giani interverrà all’inaugurazione della mostra Giacomo Matteotti - Ritratto per immagini, una ‘rilettura’ del protagonista della vita politica del ‘900 nella sua dimensione umana e politica. Con il presidente della Regione, il presidente del Consiglio comunale di Firenze, Cosimo Guccione, il direttore del Memoriale Enrico Iozzelli, Maurizio Degl’Innocenti, presidente del Comitato Nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti e Stefano Caretti, vice presidente della Fondazione Turati.

La mostra, che dal 20 dicembre al 24 febbraio 2025 sarà visitabile a ingresso libero presso il Memoriale delle deportazioni di Firenze, è dedicata soprattutto al pubblico delle giovani generazioni ed è un ‘racconto per immagini’, accompagnato da note introduttive e con molta documentazione inedita, ispirato all’omonimo volume curato da Maurizio Degl’Innocenti e Stefano Caretti. Si tratta di un’originale rilettura della vita del segretario del Partito socialista unitario, padre, marito, militante e strenuo antifascista.

La mostra, promossa dal Comitato nazionale per le celebrazioni della morte di Giacomo Matteotti con il contributo della Regione Toscana, è patrocinata da Comune di Firenze, Comune di Prato, dal Museo e centro di documentazione della deportazione e Resistenza; Luoghi della Memoria, Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti e dalla Fondazione di Studi Storici Filippo Turati di Firenze, che concede il materiale in esposizione.