Matteo Salvini in Palazzo Vecchio venerdì 8 novembre

Il leader della Lega parteciperà a una conferenza sulle elezioni regionali convocata da Bussolin, capogruppo del Carroccio in consiglio comunale

(DIRE) Firenze, 6 nov. - Avrebbe preferito farlo a fine maggio, per salutare la vittoria del centrodestra guidato da Ubaldo Bocci, ma alla fine Matteo Salvini oltrepasserà anche la soglia di Palazzo Vecchio. L'occasione è quella di una conferenza stampa convocata dalla Lega venerdì prossimo 8 novembre (alle 11), come conferma alla 'Dire' Federico Bussolin, capogruppo del Carroccio in Consiglio comunale. "Si parlerà di elezioni regionali" e con il leader leghista "faremo un focus su Firenze". Dall'entourage del sindaco Dario Nardella, la notizia è commenta senza patemi: "Palazzo Vecchio è una sede istituzionale aperta a tutti", si sottolinea.

(Dig/ Dire)