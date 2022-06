Matteo Renzi presenta a Siena 'Il Mostro'

Arriva a Siena Matteo Renzi con il nuovo libro 'Il Mostro', in cui l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva racconta la sua verità sui magistrati fiorentini che lo indagano nell'ambito dell'inchiesta sulla Fondazione Open. Appuntamento sabato 11 giugno nel Salone delle Feste del Grand Hotel Continental, davanti Rocca Salimbeni, alle ore 17.

Prima della presentazione spazio per rispondere alle domande dei giornalisti, perché come dice Renzi il suo ultimo libro 'Il Mostro' potrebbe essere aggiornato quotidianamente: "ad esempio, uno dei pm di Open, Nastasi, già protagonista di un capitolo ad hoc sulle vicende legate al presunto suicidio di David Rossi e a uno strano interrogatorio notturno in casa di Marco Carrai, poteva essere ulteriormente protagonista alla luce della recente assoluzione di Giuseppe Mussari". Il libro, edito da Piemme e in testa alle classifiche, non solo su Nastasi, è uno strumento di analisi e riflessione utile per approfondire la cronaca italiana degli ultimi dieci anni. Alla presentazione del libro sarà presente Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva e Vicepresidente del Consiglio regionale. Sarà l'occasione di parlare anche di attualità politica, in particolare in vista delle amministrative di Siena 2023 sulle quali si è già acceso il dibattito in città.