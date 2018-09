Master Plan dell'Aeroporto Vespucci: approvazione in Palazzo Vecchio

Il Consiglio comunale di Firenze, presieduto da Andrea Ceccarelli, è convocato per martedì 4 settembre alle ore 14,15 nel Salone dei Duecento

Dopo le comunicazioni e le domande d'attualità dei consiglieri comunali si procederà con il dibattito sulla delibera dell'assessore Giovanni Bettarini per l'espressione del parere di competenza sul Master Plan dell'aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze con la presa d’atto del parere tecnico ed autorizzazione a partecipare alla conferenza di servizi.

A seguire la delibera dell'assessore Sara Funaro sugli Indirizzi per la società della Salute di Firenze. Iscritte, inoltre, ventitré interrogazioni, tre ordini del giorno, trenta mozioni e diciannove risoluzioni.

La seduta si aprirà con l'ora dedicata al Question Time. Saranno trattati i seguenti argomenti: Misure a tutela della sicurezza e vivibilità urbana. Sull'installazione di un sistema T-Red all’incrocio tra via Poliziano e via Lorenzo il Magnifico. Sul vaccino contro il tetano. Lavori all'ex frantoio di Via San Leonardo. Lavori abusivi o tutto in regola? Dopo 3 mesi il Comune ha fatto dei controlli sulla carta o qualcuno è andato a vedere che cosa è stato realizzato?



Illegalità al parco delle Cascine e impiego della Polizia Municipale. Le Prescrizioni per il Masterplan sono state declassate a condizioni? Artigianato residenza e attenzione contro la fragilità. Continui problemi nella retribuzione dei dipendenti della società Se.G.I. s.r.l.. Vendita case a INVIMIT e housing sociale alla ex caserma Mameli di piazza Stazione. Quanti migranti sono un “affare sporco”. Riprese cinematografiche in città. Situazione cantierizzazione piazza Repubblica e via Pellicceria. Decadenza autorizzazione pubblicità presso The Student Hotel. Residenti in contumacia – se il turismo diventa un problema. Progetto nazionale scuole sicure contro lo spaccio negli istituti scolastici.

Il programma completo dei lavori a questo link:

https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-08/2018-09-04-ordine.pdf