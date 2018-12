Massimo Ranieri il 26 dicembre al Teatro Politeama Pratese

Musica e narrazione con “Sogno e son desto…400 volte”, spettacolo ideato e scritto da Gualtiero Peirce e Massimo Ranieri

Al Teatro Politeama Pratese mercoledì 26 dicembre, dopo qualche anno di assenza, torna graditissimo un must fuori abbonamento: Massimo Ranieri in Sogno e son desto… 400 volte, uno spettacolo, ideato e scritto con Gualtiero Peirce, che si rinnova di replica in replica. Resta immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, ma sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese. Ma stavolta, soprattutto, Ranieri sarà se stesso ancora di più. In scena ci sarà un Massimo al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Dopo 400 repliche in tutta Italia e un tour trionfante negli Stati Uniti e in Canada, con Sogno e Son Desto continua il meraviglioso viaggio dell’istrionico artista insieme al suo pubblico. Una magnifica avventura, sospesa tra il gioco entusiasmante della fantasia e le emozioni più vere della vita.

Per informazioni e prevendita: Teatro Politeama Pratese -Via G. Garibaldi 33 Prato | Tel.0574.603758 teatro@politeamapratese.com www.politeamapratese.com