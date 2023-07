Massimo Lucchesi ricordato in Consiglio comunale

“Con la tradizionale cerimonia del Ventaglio, il Presidente Mattarella ha salutato la stampa ed ha ricordato come “all’informazione libera e indipendente, che ogni giorno, in ogni luogo e in ogni ambito, illumina le zone d’ombra per consentirci la formazione di un’opinione consapevole, le istituzioni devono riconoscimento e tutela massima”.

Perché l’informazione libera e indipendente è l’antidoto alle forme più diverse di disinformazione che in modo massiccio si propagano nei sistemi delle comunicazioni digitali”.

Con queste parole del Presidente – prosegue il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – sull’importanza del sistema di informazione, voglio ricordare Massimo Lucchesi, volto noto della TGR RAI Toscana, già vice caporedattore, morto sabato mattina all’ospedale di Careggi, dopo una breve malattia, a 71 anni. Per tre mandati dal 2001 al 2010 è stato anche Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Toscana.

Giornalista serio, preparato sempre alla ricerca della verità con un modo di fare sobrio ed elegante ha incarnato nella sua professionalità quel modo di fare informazione al quale proprio il Presidente Mattarella ha fatto riferimento nella cerimonia del 27 u.s.

Alla moglie, ai familiari e amici – conclude il presidente Luca Milani – va il cordoglio mio personale e di tutto il Consiglio comunale”.

“Con Massimo Lucchesi perdiamo un grande giornalista, dallo sguardo acuto e dalla raffinata capacità d’analisi, che univa a una spiccata umanità e sensibilità e a una grande competenze su molti temi come ad esempio quelli religiosi. Doti che lo hanno contraddistinto facendolo diventare un punto di riferimento. Mancherà moltissimo a Firenze, alla sua famiglia e ai suoi cari condoglianze e vicinanza”.

Così l’assessora alla Cultura della memoria e della legalità e rapporti con le confessioni religiose Maria Federica Giuliani esprime cordoglio per la morte del giornalista Massimo Lucchesi.

“Una grave perdita prematura, volto noto della Rai ed ex presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.Ho conosciuto Massimo diversi anni fa, uomo sincero e abile nella sua professione – ricorda il capogruppo del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi – ma anche nella vita quotidiana.Mancherà moltissimo a tutti, rivolgo le più sentite condoglianze alla moglie Tiziana e a tutta la famiglia”.