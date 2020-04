Mascherine Covid-19 a Prato, la distribuzione inizia oggi

Si tratta di 440mila dispositivi, per il momento ne toccano 5 a famiglia

Saranno consegnate a partire da oggi le mascherine a tutti i cittadini pratesi. La consegna avverrà con il coordinamento della Protezione civile con modalità porta a porta, con incassettamento postale, senza che i cittadini debbano aprire la porta di casa o controfirmare niente. Domenica sono state ritirate le 440mila mascherine che la Regione ha assegnato al Comune di Prato in base al numero di abitanti. Per ciascun nucleo familiare saranno consegnate 5 mascherine, tenendo conto di eventuali necessità per i domiciliati non residenti. La consegna avverrà in base agli elenchi anagrafici per capofamiglia, frazione per frazione, strada per strada, abitazione per abitazione.

Già da ieri volontari del sistema di protezione civile sono a lavoro per preparare i pacchetti da consegnare alle famiglie, grazie alla donazione di migliaia di buste da parte della ditta pratese Coleschi: sono infatti oltre 80mila le famiglie pratesi. "Ringrazio davvero tutti per la generosità e l'impegno per fornire a tutti i cittadini le mascherine fornite dalla Regione Toscana - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Siamo una città grande, ci vorrà almeno una settimana per consegnarle a tutti, ma voglio sin da ora ringraziare per il grande sforzo tutta la macchina che lavora ininterrottamente anche nei fine settimana". Per la consegna il Comune ha chiesto anche la disponibilità volontaria dei dipendenti comunali che al momento non sono essenziali al proprio servizio, ricevendo già nelle prime quattro ore ben 27 adesioni.

Il Comune ricorda l'invito a restare a casa ed uscire solo per motivi di comprovata necessità, per lavoro e per motivi di salute. La mascherina serve per quei contesti in cui si è a contatto con persone senza riuscire a rispettare al dovuta distanza interpersonale. "Restare a casa è la cosa più importante che i cittadini possono fare in questo momento, un gesto che può sembrare piccolo ma che è fondamentale per contenere la diffusione del virus e riuscire a venir fuori dall'emergenza. Ringrazio tutti i cittadini che con impegno e responsabilità stanno facendo la propria parte".