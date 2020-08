Martedì e mercoledì chiusa via Luzi per lavori all’elettrodotto

Firenze: ecco i nuovi provvedimenti legati a interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

A Firenze pochi i provvedimenti di circolazione legati a nuovi interventi in programma la prossima settimana. Eccoli.

Via Luzi: per lavori all’elettrodotto di media tensione in corrispondenza del sovrappasso stradale martedì 18 e mercoledì 19 agosto in orario 8-18 sarà in vigore un divieto di transito all’intersezione con viale XI Agosto. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da via Luzi e diretti verso via Sestese: viale XI Agosto-via delle Due Case-via della Cappella-via Sestese. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da viale XI Agosto e diretti in via Luzi: via Sestese fino alla rotatoria all’altezza di via del Termine-via Sestese direttrice centro città-via della Cappella-via Fanfani-via Pasolini (nel Comune di Sesto Fiorentino).

Borgo Pinti: sabato 22 agosto è in programma per un trasloco con scala aerea. Dalle 7 alle 14 scatterà la chiusura del tratto via di Mezzo-via Sant’Egidio.