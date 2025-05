Marianna Vargiu, la prima Capostazione donna d'Italia

GALLUZZO (FIRENZE) - La prima capostazione donna d'Italia abita al Galluzzo, frazione di Firenze. Si chiama Marianna Vargiu, ha 88 anni e mezzo e non li dimostra.

Di origine sarda, precisamente di Torralba (paese dove si trovano dieci cosiddette "tombe di giganti") in provincia di Sassari, nacque in una famiglia di casellanti ferroviari e fu assunta nelle Fs nel 1954 ad appena 18 anni.

A inizio anni Sessanta, partecipò a un concorso e ottenne il titolo di Capostazione. "Non l'unica donna, ma la sola a farlo davvero - racconta la signora - molte mie colleghe dopo aver vinto il concorso preferirono andare a lavorare negli uffici piuttosto che fare la Capostazione".

Lei invece scelse di affrontare questo incarico di fatica, attenzione e responsabilità. Vargiu fu assegnata alla stazione di Giave, attiva lungo la ferrovia Cagliari-Golfo Aranci, e divenne una specie di star: "In Sardegna ero vista come una perla rara, quando in treno passavano da Giave tutti si affacciavano per vedere la donna Capostazione", racconta.

Dalla Sardegna, a inizio anni Settanta, la famiglia Vargiu si trasferì in Toscana e Marianna venne inizialmente assegnata alla Stazione di San Donnino nella periferia fiorentina.

Qua, la signora dovette affrontare una situazione non esattamente piacevole: "La moglie di un dirigente era gelosa di me, non voleva vedermi in stazione a San Donnino e spinse molto per il mio trasferimento". Che avvenne dopo qualche anno, nel 1974: destinazione Firenze Santa Maria Novella, la stazione più importante della Toscana.

Capostazione a Smn per 8 anni poi nel 1982 la meritata pensione.

Adesso la signora Marianna si gode la famiglia, ed è in particolare orgogliosa della nipote Costanza, che studia con profitto Fisica all'Università di Firenze: "Sono molto fiera di lei".