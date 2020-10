Margine Coperta, il Circolo Arci riapre dopo 1 anno

Sabato 24 ottobre dalle ore 15.00

Riapre sabato 24 ottobre il Circolo ARCI Margine Coperta. Dopo quasi un anno di chiusura, in cui i soci si sono attivati per superare le difficoltà anche economiche connesse all'emergenza Covid e per ristrutturare e rinnovare gli spazi della struttura, sabato dalle ore 15.00 lo storico Circolo ARCI di Margine Coperta riapre le porte alla cittadinanza.

In questi mesi il Circolo ha rinnovato i propri organismi sociali, coinvolgendo nel nuovo consiglio direttivo un nutrito gruppo di giovani, impegnati nel territorio valdinievolino in molteplici attività sociali, culturali e politiche.



Adesso il Circolo riparte, con rinnovato entusiasmo, nuovi colori, il sostegno del Comitato provinciale Arci di Pistoia e la gestione diretta da parte dei soci volontari sia del nuovo bar paninoteca che delle molte attività culturali e ricreative che animeranno gli spazi del Circolo.

Con l'obiettivo, nei prossimi anni, di arrivare a poter riaprire anche il Cinema Olimpia, da sempre punto di riferimento per gli appassionati in Valdinievole.



Sabato 24, in occasione della riapertura, appuntamento alle 18.00 anche con lo spettacolo teatrale "Storia di una Repubblica" di Dario Focardi con Davide Giromini (ingresso riservato ai soli soci Arci e su prenotazione, nel rispetto delle norme anti-covid).