Marenia 2021: programma ricco con Umberto Tozzi e Marina Rei

ph Alessandro Rella

Pisa, 22 giugno 2021 Dal prossimo fine settimana torna l’appuntamento con “Marenia NonSoloMare”, cartellone di eventi per l’estate 2021 sul litorale pisano fino a settembre. “Marenia” si articola infatti in una molteplicità di rassegne e attività, che si differenziano per offerta e location, abbracciando tutti i centri del litorale da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone. In programma tanti appuntamenti, dai “Dialoghi d’Autore” con scrittori come Nicola Lagioia (2 luglio), Gene Gnocchi (10 luglio), Marco Balzano (16 luglio), Roberto Piumini (18 luglio), ai concerti per mille spettatori con Umberto Tozzi (7 agosto), Marina Rei (10 agosto), Andy dei Bluvertigo (11 agosto), a molti altri appuntamenti anche con la Pro Loco del Litorale Pisano e per i più piccoli con gli spettacoli del Teatrino del Sole (dal 2 al 30 luglio).

A Calambrone dal 25 giugno al 5 settembre, si svolgerà “Eliopoli Summer” con musica dal vivo, incontri, spettacoli e talk show. Il primo è venerdì 25 giugno con i Rezophonic in concerto e Roy Paci e Marco Garrincha special guest. Intanto, nella piazza Belvedere di Tirrenia, domenica 27 giugno sarà la prima di 5 serate di musica e intrattenimento con il truck di Radio Bruno.

“Marenia NonSoloMare” è la rassegna di appuntamenti estivi promossa dal Comune di Pisa, assessorato al turismo, con il contributo della Camera di Commercio di Pisa, la collaborazione della Fondazione Teatro Verdi di Pisa, il supporto di Confcommercio provincia di Pisa, Confesercenti Toscana Nord, Pro Loco Litorale Pisano e la partecipazione dell’associazione culturale Eliopoli e delle librerie indipendenti della città e del litorale . Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria (www.marenianonsolomare.it).

«L’estate pisana arricchisce il suo calendario con i numerosi eventi previsti anche su tutto il nostro litorale, la vista mare della nostra città – spiega l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -. Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, bandiera blu per l’eccellenza dei servizi, si preparano ad accogliere, in completa sicurezza, i nostri ospiti e cittadini con l’edizione 2021 di “Marenia non solo mare”. Gli eventi, tutti gratuiti, tendono a soddisfare i desideri e i gusti più disparati: a Tirrenia, nel cuore del litorale pisano, dalla fine di giugno e per i fine settimana di luglio (sabato 3; sabato 10; sabato 17; venerdi 23) Radio Bruno sarà presente con il suo Truck per animare le serate con trasmissioni radiofoniche in diretta, che prevedono insieme a tanta grande musica, il coinvolgimento di tutti presenti e delle attività commerciali e turistiche a dimostrare il senso di ospitalità e accoglienza che le caratterizza.

A Marina di Pisa sempre nel mese di luglio insieme alle librerie indipendenti di Pisa e litorale (Tra le righe, Gli anni in tasca, Erasmus, Pellegrini, Fogola, Civico 14, Libreria dei ragazzi) daremo vita a una rassegna letteraria, anche spettacolarizzata, che vedrà la partecipazione di alcuni tra i più noti autori di libri per adulti e ragazzi. Questa idea è nata durante il periodo della pandemia, al fine di rafforzare il concetto che i libri sono beni di prima necessità e noi, come ci ricorda Holderlin, “siamo colloquio” da qui la possibilità di incontrarci direttamente con questi scrittori e artisti e colloquiare con loro nella consapevolezza che le opere d’arte e i libri nella fattispecie possono mostrarci, come diceva Garcia Lorca, nuovi orizzonti di emancipazione e solidarietà.

Avremo Nicola Lagioia, direttore del salone internazionale del libro di Torino, Ilde Carmignani, Guido Tonelli, Davide Rondoni, Giovanni Scifoni, Gene Gnocchi, Franco Arminio, Marco Balzano, Silvia Vecchini e Antonio “Sualzo” Vincenti, Roberto Piumini e Nadio Marenco, Daniele Aristarco e Marco Somà, Alberto Pellai e Barbara Tamborini. Nel mese di agosto a Marina, in piazza delle Baleari, avremo Umberto Tozzi (sabato 7 agosto) con il Tour nazionale in acustico, Marina Rei (martedì 10 agosto), Andy/Bluvertigo con un omaggio straordinario a David Bowie, il tributo di Gianfranco Butinar a Franco Califano che amava il nostro litorale (giovedì 12) e i nostri Night Fisher e I caporali coraggiosi (domenica e lunedì 8 e 9 agosto).

A Calambrone il ricchissimo programma per “Eliopoli Summer 2021” con altrettanti concerti, talk show e grandi ospiti e stelle dello spettacolo. Infine i tradizionali appuntamenti della Pro-Loco e gli spettacoli riservati ai più piccoli con il Teatrino del Sole. È un calendario pensato davvero per tutti, per una estate sulla costa pisana da trascorrere insieme. Quindi R…estate con noi».

Marenia 2021 - Il programma

Dialoghi d’Autore (2 - 25 luglio)

Una rassegna di incontri letterari, curati dalle librerie indipendenti pisane. Dodici serate durante le quali si avvicenderanno a Marina di Pisa (porto di Marina, piazzale delle Capitanerie di Porto) autori che presentano le proprie opere. A moderare gli incontri ospiti speciali e personalità cittadine. Gli incontri avranno luogo durante tutti i fine settimana del mese di luglio e spazieranno dalla narrativa alla saggistica, abbracciando generi e stili diversi.

Venerdì 2 luglio (ore 21.30), a cura libreria Tra le Righe, Nicola Lagioia presenta “La città dei vivi” (Einaudi). Dialoga con l’autore Danilo Soscia. Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia, Manuel Foffo e Marco Prato, seviziano un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte lenta e terribile. La notizia calamita immediatamente l’attenzione, sconvolgendo nel profondo l’opinione pubblica.

Sabato 3 luglio (ore 21.30), a cura libreria Gli Anni in Tasca, Ilide Carmignani presenta “Storia di Luis Sepùlveda e del suo gatto Zorba” (Salani) Modera l’incontro Chiara Aurora Gagliano. Questa è la favola di Sepùlveda, autore indimenticabile di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di molti altri romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Una vita avventurosa, generosa e intensissima, “incandescente” come dice lui stesso, narrata come una favola dolce e forte – così d’altronde era lui – da Ilide Carmignani, sua traduttrice e amica.

Domenica 4 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Erasmus, Guido Tonelli presenta “Tempo. Il sogno di uccidere Chronos”. Chrònos è un mistero, e non solo per i fisici. Lo era per i primi uomini e continua a esserlo per noi oggi. Da Newton ad Amleto, da Einstein a Dalì, il tmpo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e mostruose. Esiste? Si può fermare? E se ne può invertire il corso? Guido Tonelli ci guida lungo la tortuosa via d’accesso alla comprensione di una realtà molto diversa da come crediamo che sia.

Venerdì 9 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Pellegrini, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, dalle pagine di un libro di Davide Rondoni alla performance: “Per lei. E per tutti. Appunti, voci e danze su Dante e sull’amore”. Partecipano Davide Rondoni, Chiara Ciribello (canto), Paola Spencer (danze).

Sabato 10 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Fogola, Gene Gnocchi presenta “Il gusto puffo” (Solferino). Dialoga con l’autore la giornalista e scrittrice Chiara Cini. Siamo un’umanità al gusto puffo, ammettiamolo. Ognuno fiero del suo colore un po’ sopra le righe ma senza il coraggio di uno scarto di personalità al di là di quel sapore indefinibile che tende alla vaniglia. Gene Gnocchi costruisce tassello dopo tassello un mosaico di storie personali e collettive.

Domenica 11 luglio (ore 21.30)a cura Libreria Pellegrini, Giovanni Scifoni presenta “Senza offendere nessuno” (Mondadori). Intervista l’autore Massimo Trocchi. Ventuno esperienze di conflitti quotidiani in cui il protagonista incontrerà attori buddisti, cattolici leghisti, atei militanti, attivisti Lgbtq+ , alla ricerca della soluzione per caricare la lavastoviglie altrui senza offendere nessuno.

Giovedì 15 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Civico 14, Franco Arminio presenta un reading poetico accompagnato dal musicista pisano Massimo Cappellini.

Venerdì 16 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Fogola, Marco Balzano presenta “Quando tornerò” (Einaudi). Dialoga con l’autore la giornalista e scrittrice Chiara Cini. Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre più precario. Una notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare l’esistenza delle persone che ama – e magari anche la sua. L’unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere l’Italia. Dovrebbe restare via poco tempo invece.

Sabato 17 luglio (ore 21.30), a cura Libreria Gli Anni in Tasca, Silvia Vecchini, Antonio “Sualzo” Vincenti, presentano “Le parole possono tutto” (Il Castoro). Modera l’incontro Matteo Pelliti. Sara non parla molto. Sono successe troppe cose: l’incidente, la separazione dei suoi, il litigio con la sua migliore amica. Qualcosa dentro di lei si è bloccato. Ma il destino mette sulla sua strada un maestro inatteso: l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per l’alfabeto ebraico, che Sara comincia a imparare.

Domenica 18 luglio (ore 21.30), a cura Libreria dei ragazzi, presenta “Alzati Martin, Ballata di Martin Luther King” (Solferino). Testo di Roberto Piumini, musiche di Nadio Marenco. È un’epica incentrata su un eroe moderno, che recupera la forma del poema in ottave e del gospel per restituire il sapore antico della lotta nera. Una storia che nessun bambini, ragazzo, adulto dovrebbe mai perdere di vista: quello di una giusta causa in cui credere e per cui lottare.

Sabato 24 luglio (ore 21.30), a cura Libreria dei ragazzi, presenta “La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura” (Einaudi Ragazzi). Testo di Daniele Aristarco, illustrazioni di Marco Somà. Nei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, un album illustrato per compiere i primi passi nell’opera del poeta fiorentino. Un oggetto di stupore che somma la bellezza delle tavole di Marco Somà al testo appassionato di Daniele Aristarco. Due sguardi nuovi sulla “Divina Commedia”, in grado di dialogare con la curiosità e la fantasia dei lettori.

Domenica 25 luglio (ore 21.30), a cura Libreria dei Ragazzi, Alberto Pellai, Barbara Tamborini presentano “Destinazione vita. Life Skills: il bagaglio essenziale per affrontare il viaggio più importante” (Mondadori). Un libro per allenarsi alla vita, per scoprire e acquisire tutte le competenze utili ad affrontare le grandi sfide con cui tutti si confrontano durante la preadolescenza e l’adolescenza.

Concerti a Marina (7 - 12 agosto)

Il palco di piazza delle Baleari a Marina di Pisa si accende durante il mese di agosto con sei concerti. A fianco di big, quali Umberto Tozzi (7 agosto) e Marina Rei (10 agosto), ci saranno serate tributo con Andy dei Bluvertigo con un tributo a David Bowie (11 agosto), Gianfranco Butinar con il suo omaggio a Franco Califano (12 agosto). Inoltre, calcheranno il palco anche artisti locali quali i Night Fishers (8 agosto) e i Caporali Coraggiosi (9 agosto). Gli spettacoli sono tutti gratuiti ma è obbligatoria la prenotazione fino a esaurimento posti (mail a prenotazionemarenia21@gmail.com).

Eliopoli (25 giugno - 5 settembre)

Il Calambrone si anima di spettacoli, talk e concerti per un totale di 34 date, dal prossimo 25 giugno al 5 settembre. Musica: tra gli appuntamenti musicali si segnala “La Dolce Vita in tour”, con special guest Riccardo Fogli (24 luglio), il concerto dell’ex cantante dei Nomadi Cristiano Turato con “Omaggio ai Nomadi” (31 luglio) e ancora moltissimi tributi a grandi artisti italiani e stranieri.

Talk Show: vedranno la partecipazioni di nomi di rilevanza nazionale e personalità locali, tra gli altri saliranno sul palco Piero Fassino (16 luglio), Marino Bartoletti, Ubaldo Pantani e Riccardo Cucchi (16 luglio), il vice Ct della nazionale di calcio Alberico “Chicco” Evani (13 agosto), Giuliana De Sio e Giobbe Covatta (20 agosto), Graziano Salvadori e Alessandro Paci in “Aria fresca summer edition” (26 agosto). Il calendario viene completato da eventi rivolti ai bambini, comic show e incontri organizzati con la collaborazione di testate cittadine. Tutte le serate sono gratuite, la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti (tutto il programma su www.eliopolisummer.it)

Pro Loco Litorale Pisano (luglio – settembre)

Anche quest’anno la Pro Loco del litorale sarà presente con i tradizionali appuntamenti come le selezioni e l’incoronazione di “Miss Litorale” (finale il 14 agosto) e altri eventi di intrattenimento sportivi e culturali quali gara di golf (31 luglio), torneo di burraco e serate di videoproiezioni docu-film sul cinema a Tirrenia. Non mancheranno inoltre gli appuntamenti con i premi letterari.

Radio Bruno (27 giugno – 23 luglio)

Nella piazza Belvedere di Tirrenia, da domenica 27 giugno sono in programma 5 serate di musica e intrattenimento con il truck di Radio Bruno dalle 19 alle 24.00 (27 giugno, 3 – 10 – 17 – 23 luglio).

Teatrino del Sole (2 luglio – 30 luglio)

Intrattenimento per i più piccoli, con attenzione a mantenere un livello qualitativo tale da rendere gli spettacoli appaganti anche per i grandi. Sei date, durante le quali assisteremo a spettacoli di burattini, marionette e pupazzi. Appuntamento nel giardino delle Scuole Viviani, in via Arnino 4 a Marina di Pisa tutti i venerdì del mese di luglio. Ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento dei posti (info@teatrinodelsole.it).