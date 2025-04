Marco Landi nuovo vicepresidente del Consiglio regionale

Firenze – Marco Landi è il nuovo vicepresidente dell’Assemblea legislativa toscana in rappresentanza delle minoranze. Il consigliere regionale della Lega, che si è contestualmente dimesso da portavoce dell’opposizione, è stato eletto con 14 voti a favore, 24 le schede bianche. Subentra al dimissionario Marco Casucci che ha lasciato l’incarico dal primo aprile dopo il suo addio alla Lega e ha deciso di aderire al Gruppo Misto Merito e Lealtà.

Il consigliere Marco Casucci ha incassato il ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mazzeo e dal vicepresidente Stefano Scaramelli. Dal capogruppo del Partito democratico Vincenzo Ceccarelli i ringraziamenti per un ruolo svolto con equilibrio e l’augurio di un buon lavoro al suo successore. Il ringraziamento personale e a nome del gruppo di Fratelli d’Italia per Marco Casucci è arrivato da Diego Petrucci.

Il nuovo vicepresidente Marco Landi ha ringraziato l’Aula per il voto, il gruppo della Lega per avere sostenuto la sua candidatura e tutta l’opposizione “che mi ha votato e ha ritenuto che la mia figura possa rappresentarla nell’Ufficio di presidenza con imparzialità”.

Gli auguri di buon lavoro e il riconoscimento di un ruolo, quello da portavoce dell’opposizione svolto con serietà, sono arrivati dal presidente della Giunta Eugenio Giani.

Come annunciato dal presidente dell’Assemblea legislativa Mazzeo, che riunirà nelle prossime settimane le opposizioni, la nomina del nuovo portavoce è prevista prima della convocazione del prossimo Consiglio regionale.

Marco Landi è nato a Portoferraio (Livorno) il 15 marzo 1976. Dopo la Laurea in Scienze politiche conseguita presso l’Ateneo fiorentino e un diploma di specializzazione in Diritto internazionale umanitario conseguito a Ginevra è tornato a vivere all’Isola d’Elba, dove tutt’ora risiede assieme alla moglie Chiara e alla figlia e dove gestisce attività commerciali. Attivo in politica sin dai tempi dell’università, dopo l’esperienza nell’Udc nel 2015 aderisce alla Lega. Candidato alle ultime elezioni regionali nella circoscrizione di Livorno, risulta eletto ottenendo 3.404 preferenze. Il 12 novembre è eletto con il voto unanime di tutti gruppi del centrodestra portavoce dell’opposizione in Consiglio regionale.