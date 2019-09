Marcheschi: "Piano rifiuti, Toscana in alto mare"

Il consigliere regionale di FDI: "In Consiglio sonora bocciatura del nuovo piano, anche parte del PD poco convinto su Ato unico e Bioraffineria Eni a Livorno. L'emergenza è alle porte"

Firenze – “ Dal Consiglio regionale è arrivata una sonora bocciatura per il Governatore Rossi e l’assessore Fratoni sul nuovo piano dei rifiuti. Dopo le forti criticità espresse dal Centrodestra, anche parte del Pd si è mostrato poco convinto sui progetti di un Ato unico e della Bioraffineria Eni a Livorno. Uno stop frontale per la Giunta tanto che la Fratoni è stata costretta a ritirare la prevista comunicazione, politica dei rifiuti che adesso deve essere ripensata. L’emergenza però è alle porte perché a breve non sapremo dove mettere 600mila tonnellate di rifiuti urbani dei toscani –dichiara il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- L’unica decisione presa dalla Giunta è quella di aver cancellato il termovalorizzatore di Case Passerini senza però offrire soluzioni alternative. Non si parla di impianti, della loro qualità, del riciclo e del recupero. Fra 8 mesi la legislatura terminerà e la Regione non ha ancora un piano dei rifiuti. Le discariche inoltre nel 2021 vanno in esaurimento, è comunque inaccettabile continuare a conferire tutti i rifiuti prodotti nelle discariche”.