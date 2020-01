Marcheschi (FdI): "Virus cinese, niente approssimazione"

Il consigliere regionale: "Vorrei sapere in che modo si sta monitorando la situazione negli aeroporti toscani. A fine gennaio si terranno i festeggiamenti per il Capodanno cinese e molti orientali si sposteranno dalla Cina all'Italia e viceversa"

Firenze – “ L'assessore Saccardi venga a riferire in aula sulle misure precauzionali adottate dalla Regione per tutelare la salute dei cittadini toscani. Con il virus cinese non possiamo permetterci la stessa approssimazione usata per il New Delhi, bisogna intervenire subito! Inoltre vorrei sapere in che modo si sta monitorando la situazione negli aeroporti toscani -chiede il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) , che ha presentato un'interrogazione alla Giunta e all'assessore - Prato accoglie la maggiore comunità cinese d'Italia e sono numerosi i passeggeri che sbarcano negli aeroporti di Pisa e Firenze. Inoltre a fine gennaio si terranno i festeggiamenti per il Capodanno cinese e molti orientali si sposteranno dalla Cina all'Italia e viceversa".