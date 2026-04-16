Maratonina Città di Prato 2026: tutte le info

Domenica 19 aprile torna la Maratonina Città di Prato: già da venerdì 17 aprile e fino a domenica 19 sono previsti divieti di sosta per l'allestimento e lo smontaggio del "Villaggio Marathon" in piazza Santa Maria delle Carceri e solo per domenica, giornata di gara, divieti di transito e sospensione temporanea della circolazione in varie vie per la 36esima Prato Half Marathon, meglio conosciuta come la Maratonina Città di Prato, limitatamente al passaggio dei partecipanti alla corsa.

Sabato 18 aprile, per consentire le operazioni di montaggio del "Villaggio Marathon", sarà valido il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati (eccetto veicoli di supporto alla manifestazione sportiva) in via della Fortezza, via del Cassero e piazza Santa Maria delle Carceri nel tratto compreso tra via Dante e via del Ceppo Vecchio.

Dalle ore 5 alle ore 20 di domenica 19 aprile, per consentire l'installazione delle strutture per lo svolgimento della corsa, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Giovanni (eccetto i veicoli utilizzati dallo staff della manifestazione e i veicoli al servizio degli atleti diversamente abili) e viale Piave sul lato dei civici pari nel tratto compreso tra piazza Santa Maria delle Carceri e via del Cassero. Dalle 14 di sabato 18 aprile fino alle 14 di domenica 19 sarà attivo il divieto di transito nelle due corsie riservate ai mezzi pubblici nel tratto di viale Piave compreso tra piazza San Marco e via San Giovanni. Pertanto le linee 1+, 3+, R1, 4 direzione Mezzana e 4 direzione Calenzano dovranno effettuare deviazioni temporanee di percorso.

Il giorno della gara, domenica 19 aprile, dalle ore 5 alle 14 sarà attivo il divieto di sosta in: piazza Santa Maria delle Carceri, esclusa l'area pedonale urbana; piazza San Marco, in tutta la piazza, via Francesco Ferrucci, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Pomeria e via Valentini; via Cesare Grassi, fuori dai limiti segnati; via Arrigo del Rigo, fuori dai limiti segnati, nel tratto compreso tra via C. Grassi ed il civico 6; via Arrigo del Rigo, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 6 e via Ferrucci; via delle Fonti, limitatamente al lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via Fernanda Nocchi Zipoli e il viale Ferraris; viale Ferraris, limitatamente al lato dei civici pari, nel tratto compreso tra via delle Fonti e l'ingresso al supermercato Penny Market; via Fiorentina, limitatamente al lato dei civici dispari, nel tratto compreso tra via delle Ripalte e Piazza Albert Einstein; via Fiorentina, limitatamente agli stalli di sosta posti, sul lato dei civici dispari, tra l'accesso e l'uscita da piazza Albert Einstein; via Giuseppe Valentini, sul lato destro in direzione di via Zarini, nel tratto compreso tra via Vai ed il civico 119; via Giuseppe Valentini, sul lato sinistro in direzione di via Zarini, nel tratto compreso tra il civico 114 ed il civico 110; via Baldanzi, nel tratto compreso tra via Valentini e via Niccoli, su ambo i lati, eccetto le rientranze poste a margine della viabilità principale; via Carlo Livi, sul lato destro nella direzione di marcia da via del Romito a via Roma, nel tratto compreso tra via del Romito e via Don Arcangeli; via Carlo Livi, sul lato sinistro in direzione di via Roma, nel tratto compreso tra il civico 66 e via Don Arcangeli; via Don Arcangeli, sul lato destro nella direzione di marcia da via Livi a via Pomeria, nel tratto compreso tra via Livi e via Pomeria; via Frascati, nel tratto compreso tra via Pomeria e via Carbonaia su ambo i lati; via Carbonaia, su ambo i lati; via Santa Trinita, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Carbonaia e via Roma; via Roma, su ambo i lati, nel tratto compreso tra via Santa Trinita e via Carradori; piazza Macelli, sul lato destro nella direzione di marcia da via Carradori a via Cavour, nel tratto compreso tra via Carradori e via Cavour; via Cavour, sul lato destro nella direzione di marcia da piazza Macelli a via della Misericordia, nel tratto compreso tra piazza Macelli e via della Misericordia; via della Misercordia, su ambo i lati; piazza dell'Ospedale, limitatamente al tratto posto a collegamento tra via della Misericordia e via Dolce de' Mazzamuti, su ambo i lati; via Dolce de' Mazzamuti, su ambo i lati; piazza Cardinale Niccolò, limitatamente al tratto posto a collegamento tra via Dolce de' Mazzamuti e Corso Savonarola; Corso Savonarola, su ambo i lati, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata; piazza San Domenico, fuori dai limiti segnati; via Cesare Guasti, tratto compreso tra piazza San Domenico e via Muzzi, su ambo i lati; via Luigi Muzzi; Largo Giosuè Carducci; via Giuseppe Garibaldi; piazza Mercatale, limitatamente alla proiezione del Ponte al Mercatale verso l'immobile ubicato al civico 94/b, su ambo i lati; via Piero Gobetti; piazza Santa Maria della Pietà, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata; via Pietro Colletta; via Niccolò Machiavelli, sul lato destro nella direzione di marcia da via Colletta verso via Matteotti, eccetto le pertinenze laterali a margine della carreggiata, nel tratto compreso tra via Colletta e via Matteotti; via Giacomo Matteotti, su ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 65 e via Machiavelli; via Giacomo Matteotti, sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra il civico 65 ed il Ponte alla Vittoria; via Tiziano, sul lato destro, adiacente al fiume Bisenzio, nel tratto compreso tra Ponte alla Vittoria e via Tiepolo; via Tiepolo, su ambo i lati, da via Tiziano e Viale Vittorio Veneto; piazza Mercatale, limitatamente agli stalli di sosta blu collocati tra il posto riservato ai veicoli a servizio delle persone diversamente abili, individuato all'altezza del civico 113, ed il civico 134; piazzetta de' Landi, in tutta l'area, eccetto taxi e veicoli a servizio di persone invalide.

Sullo stesso percorso, con partenza e arrivo da piazza San Marco, domenica 19 aprile la circolazione sarà temporaneamente sospesa al passaggio dei corridori nelle varie competizioni che fanno parte della manifestazione.

Il divieto di transito domenica 19 dalle 7 alle 14 vigerà in viale Piave, via del Ceppo Vecchio, via San Giovanni tra via della Fortezza e viale Piave, via della Fortezza, via del Cassero, via Frascati, via Carbonaia, via Santa Trinita, via Roma tra l'incrocio con via Santa Trinita e quello con via Carradori, via della Misericordia, piazza dell'Ospedale, via Dolce de' Mazzamuti, via Muzzi, Ponte al Mercatale, via Gobetti, piazza Santa Maria della Pietà, via Matteotti e via Tiepolo tra viale Vittorio Veneto e via Giotto.

Domenica 19 aprile sono previste deviazioni delle linee dei bus 1+, 2+, 3+, 4 direzione Mezzana, 9 direzione Iolo, 11 direzione Stazione, 12 direzione Figline, R1 direzione Soccorso, 207 direzione Maliseti, 210 direzione Prato, 212 direzione Prato e direzione Firenze e 214 direzione Prato e direzione Val Bisenzio dall’inizio del servizio fino alle ore 14.

154/26