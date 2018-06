Maratona a sostegno del sindaco di Campi

In tanti 'di corsa' ieri per Fossi

Campi Bisenzio, 19 maggio 2018 – "La corsa in generale e la maratona in particolare sono soprattutto una sfida con se stessi, ma in questo caso farla tutti assieme uniti da un comune traguardo da raggiungere è un modo per far capire che gli obiettivi importanti si raggiungono sempre assieme agli altri. E noi in questi anni siamo riusciti a creare quel senso di comunità che è indispensabile per costruire il futuro di Campi. Le tante amiche e i tanti amici che oggi sono qui con me ne sono la prova migliore".

E' quanto dichiarato dal sindaco e candidato per il centrosinistra Emiliano Fossi al termine della 'MaratonaFossi', la corsa di ieri a Campi Bisenzio conclusa con un pranzo a sacco all'Albereta sul Bisenzio organizzata a sostegno della campagna elettorale.