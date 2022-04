Manifestazione contro gli attacchi turchi al Kurdistan

Dato il rinnovato acuirsi dell'offensiva turca in Kurdistan, è stata indetta da Sinistra Progetto Comune e altri soggetti politici e sociali una manifestazione per sabato 30 aprile 2022, alle 15, in piazza San Firenze, dal titolo "Contro tutte le guerre - fermiamo gli attacchi della Turchia sul Kurdistan!".

Domani la presentazione dell'iniziativa con Erdal Karabey, portavoce comunità kurda toscana, Giulia Chiarini e Alessandro Orsetti, Coordinamento Toscana per il Kurdistan, Claudio Barbi, Mezzaluna Rossa Kurda, Dmitrij Palagi, Sinistra Progetto Comune.