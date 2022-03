Manifattura Tabacchi, il recupero fa scuola in Europa

La Manifattura Tabacchi di Firenze diventa un ‘caso scuola’ internazionale come esempio di rigenerazione urbana innovativa, virtuosa e collaborativa. E’ stato proprio il tema della ‘Governance collaborativa nella gestione dei progetti di rigenerazione urbana’ al centro della due giorni di ieri e oggi a Bilbao, alla quale ha partecipato una delegazione toscana composta da Anci Toscana con il direttore Simone Gheri, Regione Toscana con l’assessore Stefano Baccelli, Comune di Firenze con l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re e Comune di Prato con l‘assessore Valerio Barberis, nell’ambito del progetto europeo T-Factor coordinato da Anci Toscana. T-Factor si occupa in particolare dell’uso temporaneo di edifici e spazi abbandonati o in fase di ristrutturazione e vede coinvolti 25 partner tra università, imprese e organizzazioni in 12 paesi in Europa, Usa e Cina. Partner del progetto T-Factor è l’impresa sociale Lama.

“Il progetto TR-Factor coordinato da Anci Toscana - ha detto l’assessore regionale Infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli - è importante non solo perché si occupa dell’uso temporaneo di spazi e edifici abbandonati, ma anche perché ci dà l’opportunità di confrontarci con esperienze europee nuove e diverse. Il caso di Bilbao ci è particolarmente utile in questa fase in cui la Regione, ma anche il governo nazionale, attraverso il Pnrr e non solo, punta molto sul riuso e la rivitalizzazione degli spazi. Un’esperienza utile per accompagnare meglio i nostri comuni toscani nei progetti di riqualificazione , valorizzazione e rigenerazione urbana dei nostri comuni toscani”.

“Il recupero di Manifattura Tabacchi fa scuola in Europa - ha detto l’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re - non solo come intervento di rigenerazione urbana nelle sue destinazioni finali, ma anche per gli usi transitori che stanno consentendo di animare e far vivere il complesso anche in tutte le fasi dell’intervento. Proprio in tema di usi temporanei, stiamo studiando nuovi modelli di intervento da inserire nel prossimo Piano operativo ed estendere non solo agli immobili oggetto di rigenerazione urbana, ma più in generale agli immobili vuoti. L’obiettivo è proprio quello di consentire e snellire le procedure per l’utilizzo temporaneo”.

“L'approccio avviato con la Manifattura Tabacchi di Firenze, che prevede una fase iniziale di usi temporanei - ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Prato Valerio Barberis -, rappresenta una buona pratica a livello europeo che sta ispirando molte città. Anche Prato sta sviluppando politiche urbane di rigenerazione dei distretti complessi, a partire del Macrolotto zero, in cui il tema degli usi temporanei è centrale nell'attivazione della creatività collettiva”.

T-Factor, progetto del programma Horizon, promuove nuovi approcci alla rigenerazione urbana, concentrandosi sul ruolo chiave che gli usi temporanei possono svolgere nello scatenare aree urbane inclusive, sostenibili e fiorenti. E’ il caso della Manifattura Tabacchi, dove in attesa della conclusione del grande progetto di recupero, l’utilizzo temporaneo della struttura vede attività culturali, formative e commerciali, in un percorso che ha contribuito a dare una risposta ai bisogni dei cittadini e permesso alla città di aprirsi a nuove opportunità.